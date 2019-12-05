رياضة | مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الخميس 5 / 12 / 2019 بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الخميس 5 / 12 / 2019 بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس الموافق 5 / 12 / 2019، أبرزها مباراة بيراميدز ضد النجوم في كأس مصر، وأرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ32"

الإنتاج الحربي x أبوز قير للأسمدة، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

المصري x قنا، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

بيراميدز x النجوم، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "دور الـ32"

كالياري x سامبدوريا، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.

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مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "دور الـ32"

الشعلة x الشباب، تقام المباراة في تمام الخامسة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ15"

شيفيلد يونايتد x نيوكاسل يونايتد، تقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

أرسنال x برايتون، تقام المباراة في تمام العاشرة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في خليجي 24 "الدور نصف النهائي"

العراق x البحرين، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريا عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة، وقناة السعودية الرياضية.

السعودية x قطر، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريا عبر قناة بي إن سبورت المفتوحة، وقناة السعودية الرياضية.