رياضة | تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية ضد قطر في خليجي 24.. مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر live match

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية ضد قطر في خليجي 24.. مشاهدة مباراة السعودية وقطر بث مباشر live match والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الكرة نحو ملعب خليفة الدولي، لمتابعة مباراة تجمع بين المنتخب السعودي ونظيره القطري، مساء اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019، ضمن منافسات دور نصف النهائي من كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر.

موعد مباراة السعودية ضد قطر في خليجي 24:-



ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الثالثة عصراً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد قطر في خليجي 24:-



وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports؛ وقناة الكأس الرياضية القطرية، وقناة عمان "تليفزيون عمان الوطني"؛ المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس الخليج العربي "خليجي 24".

وفيما يلي تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد قطر:-



-تردد قناة عُمان الوطنية Oman TV Sport

12111 على قمر نايل سات أفقي H بمعدل الترميز 27500

-تردد قناة Bein Sport

11054 على النايل سات أفقي بمعدل ترميز 27500 - 11566 على سهيل سات بمعدل ترميز 27500

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-تردد قناة الكأس الرياضية

12245 على قمر نايل سات رأسي V بمعدل الترميز E 27500

11919 على قمر نايل سات أفقي H بمعدل الترميز W 27500

12245 على قمر عرب سات بدر 6 أفقي H بمعدل الترميز E 27500

3660 على قمر آسيا سات 5 رأسي V بمعدل الترميز E 27500

12084 على جالكسي 19 رأسي V بمعدل الترميز W 22000

وتأهل المنتخب السعودي إلى المربع الذهبي، بعدما حقق فوزا ثمينا على المنتخب العماني، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثانية.

فيما خطف المنتخب القطري بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز الكاسح على المنتخب الإماراتي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليحتل المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط.