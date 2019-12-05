رياضة | أهداف مباراة - تشيلسي 2 × 1 أستون فيلا | الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - تشيلسي 2 × 1 أستون فيلا | الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن نادي تشيلسي الإنجليزي من الفوز على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف، فى احدي مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ15 فى الدوري الإنجليزي “البريميرليج” 2019-2020.
وأحرز تامي أبرهام هدف التقدم لتشيلسي فى شوط المباراة الأول، فى الدقيقة 24، من ضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء من عرضية جيمس.
فيما عادل الدولي المصري محمود تريزيجيه نتيجة اللقاء فى الدقيقة 41، بعد أن حول عرضية احمد المحمدي النموذجية فى شباك كيبا.
وحسم مونتلاعب تشيلسي نتيجة اللقاء لفريقه فى الدقيقة 48، من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمهيد رائع بالصدر من تامي أبراهام.
وبهذه النتيجة يصل تشيلسي الى النقطة 29 فى المركز الرابع من ترتيب جدول البريميرليج، فيما ظل أستون فيلا المباراة فى المركز الـ15 برصيد 15 نقطة بعد خسارته اليوم.