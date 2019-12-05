رياضة | كشف حساب سولشاير مع مانشستر يونايتد بعد الفوز على توتنهام «مورينيو»

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف حساب سولشاير مع مانشستر يونايتد بعد الفوز على توتنهام «مورينيو» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي مانشستر يونايتد فوزاً غالياً على ضيفه توتنهام هوتسبيرز بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام

يدين مانشستر يونايتد بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الدولي ماركوس راشفورد، الذي سجل هدفين في الدقيقتين 6 و 49، فيما سجل ديلي آلي هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 39.

ترتيب مانشستر يونايتد بعد مباراة توتنهام

وقفز مانشستر يونايتد للمركز السادس برصيد 21 نقطة، بينما تراجع توتنهام للمركز الثامن برصيد 20 نقطة.

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كشف حساب سولشاير مع مانشستر يونايتد هذا الموسم

وبالنظر لنتائج سولشاير مع مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم، نجد أن النرويجي قاد الفريق في 22 مباراة في جميع البطولات، بواقع 15 مباراة في الدوري الإنجليزي و خمس مباريات في الدوري الأوروبي ومبارتان في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ونجد أن الفريق حقق الفوز في تسع مباريات، بواقع 5 مباريات في الدوري ومباراة في كأس كاراباو و3 مباريت في الدوري الأوروبي.

وخسر الفريق في خمس مناسبات، بواقع أربعة هزائم في الدوري الإنجليزي ومباراة واحدة في الدوري الأوروبي، فيما تعادل الفريق في 7 مباريات، بواقع 6 مباريات في البريمييرليج ومباراة في كأس كاراباو حسمها الريدز بركلات الترجيح.

وسجل الفريق في جميع البطولات 32 هدفاً، فيما دخل مرماه 22 هدفاً، وضمن الفريق الصعود لدور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي، وسيقابل كولشيستر يونايتد في ربع نهائي كأس كاراباو.