اونلاين | نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم liverpool v everton والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادى ليفربول الإنجليزي ديربى ميرسيسايد أمام إيفرتون، بأربعة أهداف مقابل هدفين، والتى تجمع الفريقين فى الجولة 15 من عمر الدورى الإنجليزى الممتاز.

وأحرز ديفويك أوريجى أول أهداف ليفربول فى الدقيقة 7 من عمر المباراة، قبل أن يضيف شيردان شاكيرى النتيجة فى الدقيقة 17، ثم قلص مايكل كين النتيجة لإيفرتون فى الدقيقة 21.

فيما عاد أوريجي بعد 10 دقائق، ليغزز تقدم ليفربول بهدف رائع من تمريرة عابرة للقارات من يان لوفرين.

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ثم فى الدقيقة 44 جاء الدور على ساديو مانى الذي هز شباك إيفرتون بكرة صاروخية معلنًا رباعية لليفربول.

فيما قلص التوفز النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بلحظات، وأنهي فينالدوم خماسية ليفربول في الدقيقة الـ90 من عمر اللقاء.

وشهد اللقاء تواجد الدولى المصرى محمد صلاح على دكة البدلاء، إلى جانب البرازيلى روبرتو فيرمينو فى ظل مشاركة الثنائى أوريجى وشاكيرى فى التشكيل الأساسى.