اونلاين | مشاهدة مباراة السعودية وقطر اليوم الخميس مجانًا تابع لايف السعودية ksa ضد قطر Premier League live stream

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يستضيف أستاد الجنوب اليوم مباراة بين منتخبي السعودية وقطر ضمن منافسات نصف النهائي من كأس خليجي 24 ، أستطاع المنتخب السعودي في المباراة الماضية التغلب على منتخب عُمان بتحقيق الفوز بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف حتي تصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من فوز في مبارياتين ، وقد تلقي هزيمة واحدة ، حيث وصل إلي نصف النهائي ، على الجانب الآخر منتخب قطر الذي يقدم أداء أكثر من رائع في هذا الكأس وصل إلي نصف النهائي على حساب منتخب الإمارات بعدما حقق الأنتصار عليه في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين ، واليوم يستعد كلاً من المنتخبين لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل والصعود إلي النهائي وتحقيق اللقب ، الجدير بالذكر أن الفائز من هذا اللقاء سيواجه الفائز من مباراة العراق والبحرين في النهائي ، ويطمح كلاً من منتخبي السعودية وقطر في تحقيق الفوز من أجل الفوز باللقب هذه النسخة من كأس خليجي 24 التي تستضيفها دولة قطر.

وسوف ننقل لكم موعد المباراة اليوم الخميس 5 ديسمبر في نصف نهائي من خليجي 24 , في تمام الساعه السابعة مساءً بتوقيت القاهره، على استاد الجنوب ، يُعرض على قناة beIN Sports HD – وقناة الكأس..

والآن نتابع عبر موقعكم الرياضي “جول العرب” كل جديد عن موعد السعودية وقطر في نصف نهائي من خليجي 24 والتي ستكون في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة , والثامنة مساءً بتوقيت الرياض.

موعد مباراة السعودية وقطر

والان تعرف علي موعد مباراة السعودية وقطر :

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المباراة السعودية x قطر

البطولة خليجي 24

الموعد والتوقيت الساعة 19:00 توقيت القاهرة – 5/12/2019

الملعب استاد الجنوب

قنوات العرض beIN Sports HD – وقناة الكأس.