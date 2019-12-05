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مانشستر يونايتد يهزم توتنهام بثنائية في الدوري الإنجليزي

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الخميس 5 ديسمبر 2019

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً غالياً على ضيفه توتنهام، بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر، من عمر الدوري الإنجليزي.

افتتح ماركوس راشفورد، التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة السادسة، بتسديدة قوية، فشل باولو جازانيجا، حارس توتنهام في إيقاف الكرة، لتأخذ يده وتمر إلى الشباك.

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ثم تمكن ديلي ألي من تسجيل هدف التعادل لصالح توتنهام، في الدقيقة 39، بعدما خدع مدافعي الشياطين الحمر، بمراوغة رائعة قبل أن يُسكن الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني، حصل راشفورد على ركلة جزاء بعدما تعرض لعرقلة من موسى سيسوكو، نفذها بنفسه بنجاح في الدقيقة 49.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 21 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 20 نقطة، في المركز الثامن.

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