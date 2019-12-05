شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يعود للإنتصارات مرة أخرى في ليلة تسجيل تريزيجية والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 ديسمبر 2019 تمكن نادي تشيلسي من تحقيق الفوز على نظيره أستون فيلا، بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج".

تقدم تامي إبراهام لتشيلسي في الدقيقة 23 من الشوط الأول. Advertisements ثم تعادل المصري محمود حسن تريزيجيه لأستون فيلا في الدقيقة 41 بعد تمريرة من مواطنه أحمد المحمدي. ثم تمكن ماسون مونت من تسجيل هدف الفوز لتشيلسي في الدقيقة 48 من الشوط الثاني. بهذه النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي، إلى 29 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة 15 في المركز الخامس عشر.

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