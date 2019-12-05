انت الان تتابع إقالة الهولندي مارفيك من تدريب منتخب الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الهولندي مارفيك

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الأربعاء، إقالة مدرب منتخبه الأول الهولندي بيرت فان مارفيك بعد، النتائج المتواضعة التي حققها مع المنتخب منذ استلامه المهمة في مارس الماضي، سواء في النصف الأول من التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، وكذلك الخروج المبكر من كأس "الخليج 24".

وكتب الاتحاد في موقعه الرسمي أنه قرر "الاستغناء عن خدمات السيد بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب الوطني الأول، وقدم المجلس الشكر للسيد مارفيك وجهازه الفني عن الفترة التي قاد فيها تدريب الأبيض".

وتابع: "سيتم الإعلان عن اسم المدرب الذي سيتولى تدريب المنتخب الوطني خلال الأيام القادمة".