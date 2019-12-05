الامارات | جيسوس يستغل غياب أغويرو ويستعيد ذاكرة التهديف

شكرا لقرائتكم خبر عن جيسوس يستغل غياب أغويرو ويستعيد ذاكرة التهديف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى البرازيلي الدولي غابريال جيسوس مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي صيامه عن التهديف خلال ثماني مباريات بتسجيله هدفين على بيرنلي 4-1 أول من أمس، ضمن المرحلة الـ15 من الدوري الممتاز، مستغلاً غياب زميله الأرجنتيني وهداف الفريق، سيرخيو أغويرو.

وأتيحت للمهاجم البرازيلي البالغ 22 عاماً فرصة اللعب اساسياً في خط هجوم بطل إنجلترا في الموسمين الماضيين أمام بيرنلي بسبب إصابة الهداف أغويرو، على أن يتكرر الأمر ذاته في «ديربي» مدينة مانشستر عندما يستضيف الجار اللدود يونايتد بعد غدٍ في المرحلة 16. وقال جيسوس في تصريح صحافي: «أعرف صفاتي، وأعلم قدرتي على التسجيل»، متابعاً «يجب عليّ أن اسجل عندما ألعب». واعترف جيسوس بأن الفوز على بيرنلي منح الـ«سيتيزنس» جرعة إضافية من الثقة، في محاولة اللحاق بالمتصدر ليفربول.

وتابع جيسوس قائلاً «إنها (جرعة) ثقة بالنسبة لنا. هذه المرة الدوري الممتاز بغاية الصعوبة». وختم: «يتقدم علينا ليفربول بفارق كبير. وعلينا أن نلعب جميع المباريات وكأنها مباراة نهائية بهدف الفوز».