الامارات | فرنسي من أصول مصرية: انتظروا نسختي الحقيقية مع العين

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسي من أصول مصرية: انتظروا نسختي الحقيقية مع العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب فريق العين، الفرنسي من أصول مصرية، عمر ياسين، أنه يسعى للظهور بشكل مختلف في المباريات المقبلة، ومساعدة «الزعيم» على تحقيق الألقاب في كل البطولات التي ينافس فيها، مشيراً إلى أنه لم يظهر حتى الآن بنسخته الحقيقية، التي أهلته ليكون أحد لاعبي فريق كبير بحجم نادي العين، مشيراً إلى أن لديه الكثير ليقدمه للفريق، ويأمل استثمار كل فرص المشاركة في المباريات التي سيحصل عليها بشكل مناسب يساعد الفريق على تحقيق الانتصارات.

وقال ياسين، الذي انتقل لصفوف العين بداية الموسم الحالي، قادماً من فريق باريس سان جرمان الفرنسي، لـ«الإمارات اليوم»: «لديَّ الكثير لأقدمه لهذا الفريق، انتظروا النسخة الحقيقية مني، خطوة بخطوة سأصل إلى المستوى الحقيقي الذي أهلني للانتقال لصفوف العين، بالنسبة لي سأجتهد في التدريبات بشكل أكبر وسأستثمر فرصة المشاركة في المباريات بشكل يؤهلني للحفاظ على مقعد ثابت في تشكيلة المدرب إيفان ليكو، أعرف أن العين هو أكبر الأندية في الإمارات، لذلك فإنه يستحق مني تقديم الأفضل، أنا هنا من أجل التتويج بالألقاب».

ولم يقدم عمر ياسين المستوى المتوقع منه حتى الآن، نظراً لعدم حصوله على فرصة كاملة، إذ شارك في أربع مباريات فقط في دوري الخليج العربي بعدد دقائق وصل إلى 38 دقيقة فقط، وكانت جميع مشاركاته كبديل، لكنه في المقابل تألق مع الفريق في كأس الخليج العربي، إذ شارك في خمس مباريات من بينها أساسياً ثلاث مرات، وسجل هدفاً وصنع مثله وقام بـ129 تمريرة وصنع ست فرص.

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وأوضح لاعب فريق العين أنه حصل على رخصة القيادة في الإمارات، لكن ليس لديه الوقت الكافي لاستكشاف كل معالم مدينة العين وبقية الإمارات الأخرى، نظراً لأن تركيزه منصب فقط على كرة القدم والاجتهاد في التدريبات واستثمار الفرص التي يحصل عليها من قبل مدرب الفريق، الكرواتي إيفان ليكو، آملاً الاحتفاظ بمقعد أساسي في التشكيلة، خلال المباريات القادمة في جميع المنافسات التي يشارك فيها «الزعيم».

وحول نوعية النصائح، التي ظل يقدمها له والده منذ انتقاله للعين، قال: «والدي دائماً يشجعني ويدعمني، وينصحني بالتركيز في التدريبات، ويخبرني بأنني حصلت على فرصة ذهبية لكوني أحد لاعبي فريق العين».

• 38 دقيقة فقط، لعبها عمر ياسين في دوري الخليج العربي.