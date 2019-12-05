الامارات | اتحاد التايكواندو والشارقة ينظّمان «العروض الفنية»

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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التايكواندو والشارقة ينظّمان «العروض الفنية» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم اتحاد التايكواندو، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بطولة العروض الفنية احتفاء باليوم الوطني الـ48 للدولة، التي أقيمت في الحديقة الوطنية في الشارقة بمشاركة لاعبي ولاعبات الأندية والمراكز داخل الدولة والفرقة الكورية للتايكواندو، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للدفاع عن النفس أحمد عبدالرحمن العويس، وعضو مجلس إدارة الاتحاد اسماعيل الصابري، ومدير الفرق الرياضية عبدالعزيز الحمادي، وعدد من المسؤولين.
من جهته، تقدم رئيس اتحاد التايكواندو، العميد أحمد حمدان الزيودي، بالتهاني إلى أصحاب السمو الشيوخ والشعب الإماراتي بمناسبة اليوم الوطني، نيابة عن أسرة الاتحاد من أعضاء مجلس الإدارة والمدربين والإداريين واللاعبين.
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