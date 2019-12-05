الامارات | إبراهيموفيتش: «أراكم قريباً في إيطاليا»

شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش: «أراكم قريباً في إيطاليا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت تقارير إعلامية إيطالية أمس، عن أن نجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، قرّر العودة إلى الدوري الإيطالي، واللعب مجدداً لميلان بعقد لستة أشهر. وألمح إبراهيموفيتش إلى أنه سيلعب « مع نادٍ بحاجة للعودة الى الانتصارات وتجديد تاريخه، وهو في عملية البحث عن معركة ضد الجميع».

وأكد العملاق السويدي في تصريح صحافي: «إنها الطريقة الوحيدة التي سأكون قادراً من خلالها على ايجاد التحفيز لمفاجأتكم مجدداً، الأمر لا يتعلق فقط باختيار فريق، إذ إن هناك عوامل أخرى يجب أن تكون في مكانها، بما في ذلك مصالح عائلتي».

وقال مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي ومان يونايتد سابقاً: «أحب أن أصنع الفارق، لا أريد أن أقوم ببعض الأمور بطريقة صائبة، بل بكل شيء».

ولعب إبرا سابقاً للأندية الثلاثة الكبرى ميلان، إنتر، ويوفنتوس، وختم حديثه بالقول لموقع «جي كيو إيطاليا»: «أراكم قريباً في ايطاليا».

وأعلن إبراهيموفيتش البالغ 38 عاماً رحيله عن لوس أنجليس غالاكسي الشهر الفائت عقب خروج النادي من الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي. ويعتبر ميلان وجهة مفضلة لإبرا بحسب (فووتبل إيطاليا)، خصوصاً أنه تربطه به علاقات سابقة قوية، إلى جانب أن ميلان في أمس الحاجة لخدماته، بحكم أنه يحتل المركز الـ11 في «سيري أ».

وكانت تقارير أخرى تحدثت عن أن نابولي وصيف الموسم الماضي وجهة محتملة، إذ يحتل النادي الجنوبي المركز السابع بعد ست مباريات متتالية من دون أي فوز، لكن إبرا يفضل اللعب لميلان.

ولعب إبراهيموفيتش لصالح ميلان بين 2010 و2012 وقاد الفريق الى آخر ألقابه في «سيري أ» عام 2011، مسجلاً 42 هدفاً في 61 مباراة في الدوري الإيطالي خلال هذين الموسمين. وحقق لقب الدوري ثلاث مرات مع إنتر (2007، 2008، 2009) ومرتين مع يوفنتوس (2005، 2006)، تم إبطالهما بعد فضيحة التلاعب بنتائج المباريات «كالتشيوبولي» في عام 2006.

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إبرا لعب

سابقاً في إيطاليا

للأندية الثلاثة ميلان

وإنتر ويوفنتوس،

وحقق مع

«الروسينيري» آخر

لقب له في الدوري

سنة 2011.