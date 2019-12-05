الامارات | 16 ألف مشارك في «ماراثون أدنوك أبوظبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 16 ألف مشارك في «ماراثون أدنوك أبوظبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن تسجيل 16 ألف مشارك في «ماراثون أدنوك أبوظبي»، الذي يقام غداً، بالتزامن مع احتفالات الدولة بـ«عام التسامح» واليوم الوطني الـ48، وينظم تحت مظلة الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عُقد بفندق راديسون بلو في أبوظبي، أمس، وحضره سهيل العريفي مدير إدارة الفعاليات بمجلس أبوظبي، وأندريا ترابويو المدير الفني لماراثون أدنوك أبوظبي، بجانب نخبة من العدّائين والعداءات. وتنقسم فئات الماراثون إلى السباق الرئيس على مسافة 42.2 كلم، وسباق 10 كلم، وآخر ثالث لـ2.5 كلم. يذكر أن قنوات أبوظبي الرياضية ستخصص تغطية خاصة للحدث.