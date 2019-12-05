الامارات | 22 فعالية رياضية في دبي خلال 3 أيام

شكرا لقرائتكم خبر عن 22 فعالية رياضية في دبي خلال 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مجلس دبي الرياضي عن تنظيم 22 فعالية رياضية ابتداءً من اليوم وحتى بعد غدٍ، في مختلف مناطق دانة الدنيا، ضمن أجندة الفعاليات الرياضية السنوية التي تبلغ أكثر من 400 حدث متنوع.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي أمس: «من أبرز الفعاليات، التي ستقام في عطلة هذا الأسبوع، قمة آي سبورت كونيكت، ومعرض دبي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وبطولة دبي الدولية للجمباز الإيقاعي، ونصف ماراثون خور دبي سترايدرز».

وأضاف البيان أن «عدد المسجلين في النسخة 18 من سباق نصف ماراثون خور دبي، الذي ينطلق في السادسة من صباح الغد، تجاوز حاجز الـ2000 عدّاء وعداءة من مختلف الفئات والأعمار والجنسيات، فيما تُعقد اليوم قمة (أي سبورت كونيكت دبي)، التي يجتمع فيها أكثر من 150 شخصية رياضية من المسؤولين التنفيذيين في قطاع الرياضة والترفيه بالعالم».

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وأوضح البيان أن «معرض دبي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، سيشهد هذا العام مشاركة 300 شركة تحمل أهم العلامات التجارية العالمية في تلك الرياضة، لعرض أحدث منتجاتها المتعلقة باللياقة البدنية وبناء الأجسام».

فعاليات نهاية الأسبوع

من بين الأحداث التي تشهدها دبي في عطلة نهاية الأسبوع بطولة غرب آسيا للتنس الأرضي تحت 13 سنة، التي تقام في نادي النصر الرياضي، وكأس وينستون تشرشل للبولو التي تقام في نادي الحبتور للبولو، وبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي التي تقام في ملعب ذا سيفنز، وبطولة إكس سويم للسباحة المفتوحة في شاطئ جميرا، وجوائز اللياقة البدنية التي تنظمها سبورت 360 في مركز دبي التجاري، ونصف ماراثون خور دبي سترايدرز الذي يقام في نادي خور دبي للغولف واليخوت، وكرنفال الشركات الخاصة 2019 الذي يقام في نادي دبي ستارز، وبطولة دبي السنوية للجمباز الفني للأندية التي تقام في مجمع ند الشبا الرياضي، وسلسلة هاميلتون للسباحة التي تقام في مجمع حمدان الرياضي.