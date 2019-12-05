الامارات | إقالة مارفيك تمت بـ «التمرير» دون اجتماع اتحاد كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة مارفيك تمت بـ «التمرير» دون اجتماع اتحاد كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر اتحاد كرة القدم، أمس، إقالة مدرب المنتخب الوطني، الهولندي بيرت فان مارفيك، من منصبه على خلفية تراجع نتائج الأبيض في الفترة الأخيرة، خصوصاً على صعيد كأس الخليج الـ24، فضلاً عن ضعف مستوى المنتخب في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023، إذ باتت حظوظه في التأهل لكأس العالم مهددة بعد خسارتيه أمام تايلاند وفيتنام.

وأكد مصدر، لـ«الإمارات اليوم»، أن «مجلس إدارة اتحاد الكرة لم يجتمع بشأن موضوع إقالة مارفيك، إذ اتخذ القرار بالتمرير بموافقة جميع الأعضاء، في حين سيجتمع مجلس الإدارة خلال الأسبوع المقبل لبحث هوية المدرب الجديد، وملف المنتخب بشكل عام، من خلال وضع استراتيجية جديدة، فضلاً عن الإعداد للجمعية العمومية المرتقبة الخاصة التي ستنتخب لجنة للإشراف على انتخابات مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2024، وأخرى للاستئناف على العملية الانتخابية».

وقال اتحاد الكرة على موقعه الرسمي، في بيان صحافي أمس: «قرر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الاستغناء عن خدمات بيرت فان مارفيك، مدرب المنتخب، وقدم له الشكر وللجهاز الفني عن الفترة التي تولى فيها تدريب المنتخب، وسيتم الإعلان عن المدرب الجديد الذي سيقود المنتخب خلال الأيام المقبلة».

يذكر أن مارفيك تولى تدريب المنتخب في مارس الماضي، خلفاً للمدرب السابق الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، وقاد المنتخب في سبع مباريات رسمية فقط، فاز في مباراتين بالتصفيات، وخسر مثلهما، في حين فاز في مباراة واحدة بـ«خليجي 24»، وخسر في مباراتين.

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ويعد مارفيك المدرب الثالث الذي تولى تدريب المنتخب، بعد رحيل المدرب السابق مهدي علي، فقد سبقه كلٌّ من الأرجنتيني إدغار باوزا، والإيطالي ألبيرتو زاكيروني.

• اتحاد الكرة شكر مارفيك والجهاز الفني عن الفترة التي تولى فيها تدريب المنتخب.

• حظوظ المنتخب في التأهل لكأس العالم مهددة بعد خسارتيه أمام تايلاند وفيتنام.

• مارفيك قاد المنتخب في سبع مباريات رسمية فقط فاز بثلاث وخسر أربع.