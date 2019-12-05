الامارات | 4 لاعبين أساسيين خارج حسابات الشارقة في مواجهة العين

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين أساسيين خارج حسابات الشارقة في مواجهة العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتقد فريق الشارقة أربعة لاعبين أساسيين في مواجهة العين، خلال ربع نهائي كأس الخليج العربي، والتي تقام غداً على استاد هزاع بن زايد بالعين. وكشف مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، أن اللاعبين الأربعة، وهم لاعب الرأس الأخضر ريكاردو غوميز والحسن صالح وماركوس ميلوني وسيف راشد، يعانون إصابات مختلفة، ما سيجعلهم خارج حسابات هذه المباراة المهمة.

وقال العنبري، في المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر نادي الشارقة أمس، إن اللعب أمام فريق كبير مثل العين سيكون اختباراً صعباً للغاية لفريقه، واصفاً «الزعيم» بأنه فريق محترم، ويمتلك لاعبين من أعلى مستوى.

وأضاف عبدالعزيز العنبري: «استعد الشارقة جيداً لهذه المباراة، خصوصاً بعد أن خاض مباراة ودية أمام الكويت الكويتي». ورداً على سؤال بشأن ترشيح الكثيرين للشارقة للفوز في هذه المباراة، نظراً للظروف التي يمر بها العين حالياً، قال: يخوض العين هذه المباراة على ملعبه وأمام جمهوره، فضلاً عن أن اللقاء سيشهد عودة معظم لاعبي العين الأساسيين، لذلك أتوقع أنه من الصعب التكهن بنتيجة المباراة، لكن في النهاية فإن هذه هي كرة القدم».

وأشار مدرب الشارقة إلى أن فريقه استفاد من فترة الراحة، خلال توقف مباريات دوري الخليج العربي، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس الخليج 24، لافتاً إلى أنه يتوقع أن تكون كل الفرق قد حققت الاستفادة نفسها من فترة التوقف. وشدد العنبري على أن اهتمام فريقه سيكون منصباً على هذه المسابقة، وفي الوقت ذاته على مبارياته في الدوري.

يذكر أن الشارقة يتصدر حالياً دوري الخليج العربي بـ19 نقطة، في المقابل يحتل العين المركز الثالث بـ14 نقطة. كما أن الشارقة فاز في لقاء الذهاب بالدوري هذا الموسم 3-2 على «الزعيم».

في جانب آخر، أدى العين، أول من أمس، تدريباته الجماعية بمشاركة مجموعة من اللاعبين.

Advertisements

وسيكون متاحاً للعين عدد من لاعبيه النجوم على رأسهم الهداف التوغولي لابا كودجو، وكذلك البرازيلي كايو، بجانب استعادته لاعبيه الدوليين، ومنهم بندر الأحبابي، لكنه سيفتقد لخدمات يحيى نادر وأحمد برمان ومحمد علي شاكر وكذلك ريان يسلم بسبب إصابات مختلفة.

وقال من جانبه، مدرب العين، الكرواتي إيفان ليكو في مؤتمر صحافي أمس، أن المواجهة أمام متصدر الدوري لا تقبل القسمة على اثنين. وتابع: سأدفع باللاعب الأكثر جاهزية أمام الشارقة، ونحن مطالبون بتقديم أفضل ما لدينا. وأضاف: أجرينا حصصا تدريبية جيدة خلال الأيام الماضية، وجميع اللاعبين يدركون جيداً ما المطلوب منهم في مباراة بالغة الأهمية أمام فريق قوي مثل الشارقة.

- يغيب عن الشارقة في ربع نهائي كأس الخليج

العربي، غداً، لاعب الرأس الأخضر ريكاردو غوميز

والحسن صالح وماركوس ميلوني وسيف راشد،

بسبب إصابات مختلفة.