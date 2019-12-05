الامارات | آل علي: أستعد بدنياً وذهنياً لسباقات الزوارق بـ«كروس فيت» والدراجات

شكرا لقرائتكم خبر عن آل علي: أستعد بدنياً وذهنياً لسباقات الزوارق بـ«كروس فيت» والدراجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد متسابق فريق «الفيكتوري تيم»، عيسى آل علي، أن الرياضات البحرية، خصوصاً سباقات الزوارق السريعة لـ«الفورمولا 1»، تتطلب تحضيراً بدنياً عالياً جداً، بخلاف الشائع لدى غير المتخصصين في هذه الرياضة.

وقال آل علي إنه يمارس بعض الرياضات حتى تحضره لخوض سباقات الزوارق السريعة، موضحاً لـ«الإمارات اليوم»: «أمارس رياضات مثل الـ(كروس فيت) والدراجات حتى أحافظ على لياقتي، ولكي تجهزني بدنياً وذهنياً لسباقات الزوارق.

وشدد على أنه يسعى إلى الحفاظ على لقب بطولة العالم للزوارق السريعة، التي ستقام على شاطئ كوكو بيتش في الولايات المتحدة مايو المقبل، وتابع: «الحصول على لقب بطولة العالم، في أكتوبر الماضي، شعور لا يمكن وصفه، خصوصاً أنها المرة الأولى التي أحصل خلالها على المركز الأول على مستوى الفئة الأولى، إذ إنه لا يمكن وصف شعوري عندما أشارك باسم الدولة في حدث عالمي، وأحقق إنجازاً كبيراً باسم الإمارات، لذلك أعتبره الأهم بالنسبة لي».

وأضاف: «أستعد حالياً للموسم الجديد، الذي سينطلق منتصف العام المقبل من خلال سباق كوكو بيتش، والذي لن يكون سهلاً، خصوصاً أنه في بداية الموسم، وجميع الفرق استعدت جيداً من خلال تجهيز أفضل القوارب، وتوفير الإمكانات كافة لبدء الموسم بأفضل طريقة».

وكشف آل علي أنه عاشق للبحر منذ الصغر، وأن ذلك أسهم في ارتباطه بالرياضات البحرية، وقال: «بدأت هاوياً للدراجات المائية، ثم اتجهت للمشاركة في البطولات المحلية، وتدرجت حتى وصلت إلى المحترفين، واتسع الأمر بالنسبة لي عندما شاركت في سباقات القوارب الخشبية السريعة، حتى تم اختياري من جانب فريق الفيكتوري للمشاركة في فئة (الإكس كات) ثم (الفئة الأولى)، وهي أكبر فئة في مجال سباقات الزوارق السريعة».

وقال إن المشاركة في «الفورمولا 1« تتطلب تحضيراً كبيراً بدنياً وذهنياً، وأوضح: «أضع لنفسي برنامجاً محدداً حتى أكون مستعداً، عن طريق ممارسة رياضة الدراجات، وأيضاً الكروس فيت، كما أنه من المهم أن يكون المتسابق ملتزماً بنظام غذائي مناسب، وهو ما أحافظ عليه بنسبة 85%».

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وأشار آل علي إلى أن الوصول إلى القمة لم يتحقق إلا بالتدرج في مختلف الفئات، موضحاً أنه حصل على المركز الثاني عالمياً في فئة الإكس كات في 2016، والأول في الفئة نفسها في 2017، وتوجه إلى الفئة الأولى في 2018، وحصل على المركز الثالث، قبل أن يتوج جهوده بالمركز الأول في 2019.

جائزة دبي لزوارق «الإكس كات» تنطلق اليوم

تنطلق، اليوم، على شواطئ جميرا، جائزة دبي للزوارق السريعة «الإكس كات»، الجولة الثالثة والختامية من بطولة العالم 2019، وتستمر حتى بعد غد، موعد السباق الرئيس. ويتنافس فيها 12 زورقاً عالمياً، بينها سفراء رياضة الإمارات في الزوارق: «شرطة دبي 3» بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي، و«أبوظبي 4» بقيادة فالح المنصوري، والأميركي تورنتي، و«أبوظبي 5» بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري، و«فيكتوري 33» بقيادة سالم العديدي وعيسى آل علي.

- آل علي تدرّج في مختلف الفئات لسباقات الزوارق،

حيت فاز باللقب العالمي لـ«الإكس كات» في 2016،

و«الفورمولا 1» في 2019.