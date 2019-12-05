الامارات | 18 زورقاً تتسابق على اللقب العالمي لزوارق «الفورمولا 2» في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 18 زورقاً تتسابق على اللقب العالمي لزوارق «الفورمولا 2» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، في أبوظبي فعاليات الجولة الختامية لبطولة العالم لزوارق «الفورمولا 2»، التي تستمر فعالياتها حتى بعد غد، موعد السباق الرئيس. وتقام البطولة للمرة الأولى في الإمارات منذ 2009، ويشارك فيها 18 زورقاً من مختلف أنحاء العالم.

ويتصدر الترتيب العام زورق «أبوظبي 35» بقيادة راشد القمزي برصيد 75 نقطة، في حين يحلّ ثانياً زورق البرتغالي دوارتي بينيفتي بـ38 نقطة، وثالثا زورق السويدي أولا بيترسون ورصيده 34 نقطة.

ورحّب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، بالوفود المشاركة، وقال سموه: «وصلنا إلى مرحلة متطورة على مختلف مستويات البطولات المتنوعة، ويجعلنا ذلك نبحث عن الأفضل دائماً وعن التجديد، والجديد هو في استضافة (الفورمولا 2) هذا الموسم».

وتبدأ فعاليات البطولة، اليوم، مع الفحص الفني والتسجيل لكل الزوارق المشاركة.