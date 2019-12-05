شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يفوز بديربي«الميرسيسايد» على إيفرتون بخماسية في غياب «صلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفربول الإنجليزي الفوز على نظيره إيفرتون في ديربي «الميرسيسايد» اليوم بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في اطار مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم أوريجي بهدف أول في الدقيقة 6 وأضاف شاكيري الهدف الثاني في الدقيقة 17 قبل أن يقلص مايكل كيين النتيجة لإيفرتون بهدف في الدقيقة 21، ليرد عليه أوريجي بهدف جديد في الدقيقة 31.

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وأضاف نجم اللقاء مانى الهدف الثالث في الدقيقة 45 من الشوط الأول، حيث أنه قام بصناعة هدفين

لزملائه ورد عليه ريشارلسون بهدف في الدقيقة 48، وأتم فينالدوم أهداف اللقاء بهدف في الدقيؤقة 90.

ولم يشارك نجمنا المصري محمد صلاح في اللقاء وفضل كلوب إراحته على مقاعد البدلاء.

بهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 43 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتى صاحب المركز الثاني.