شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: أشكر أخي العزيز محمود الخطيب وجمهور الأهلي.. وسأعود للوطن قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية الشكر لمحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على مشاعره الطيبة نحوه.

وأعرب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن أمنياته بالشفاء العاجل لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، بعد تعرضه لوعكة صحية.

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وذكر الأهلي عبر صفحته الرسمية «مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الذي يمر بوعكة صحية، داعين المولى عز وجل أن يعود من رحلته العلاجية بسلامة الله إلى وطنه وأسرته ومحبيه بأتم صحة وكل الخير».

وكتب آل الشيخ على صفحته على فيس بوك:«أشكر اخي العزيز الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وإخواني في مجلس الإدارة وأحبابي جمهور النادي الاهلي ولكل محبيني ولكل من سأل ... أنا الحمدلله بخير وسأعود قريباً للوطن ان شاءالله ... لا اراكم الله مكروه في غالي».