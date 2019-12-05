شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. شعار واسم النادي الأهلي على استاد السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب مساء اليوم الأربعاء اجتماعا مهما بمقر النادي بالجزيرة واتخذ القرارات التالية:

توقيع مذكرة التفاهم مع شركة استادات بعدما اطلع المجلس على العرض المقدم من الشركة ومذكرة التفاهم المحررة بمعرفة اللجنة القانونية بالنادي والخاصة بالتعاون بين النادي والشركة في مجال الاستثمارات الآتية:

1-استاد السلام ليصبح الاستاد الرسمي للنادي الأهلي على أن يحمل اسم وشعار النادي .

2- مجمع حمام سباحة التربية والتعليم يتم تسليمه للنادي الأهلي لإدارته فنيا وتسويقيا وإداريا.

3-نادي طيبه بالأقصر يتم تجهيزه ليصبح فرعا للنادي بالأقصر.

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4-حلول شركة استادات بريزنتيشن لايف محل شركة بريزنتيشن في عقد إدارة قناة النادي الأهلي الفضائية .

5-حق الشركة في الاستغلال الإعلاني لأسوار النادي بمقر الجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد.

كما قرر المجلس اعتماد نتيجة أعمال الجمعية العمومية التي لم يكتمل نصابها بناء على الخطاب الوارد من اللجنة الأولمبية بتفويض مجلس الإدارة في اختصاصات الجمعية العمومية فيما عدا بند الميزانية والحساب الختامي الذي يتم إرسالهما إلى اللجنة الإدارية المختصة التي تقوم بدورها بإرسالهما إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما اعتمد المجلس بروتوكول التعاون بين النادي ووزارة الدفاع ممثلة في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتحديدًا إدارة الأشغال العسكرية بخصوص تنفيذ البنية الأساسية لفرع النادي بالتجمع الخامس .

كما اعتمد المجلس توصية لجنة البت الخاصة بالميزانية العامة للعام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ الخاصة بمنح استغلال مبني بفرع النادي بالشيخ زايد لإقامة فرع لأحد البنوك بنظام الإيجار لمدة ١٠ سنوات .

واعتمد المجلس قرار رئيس النادي بالموافقة على سفر حمدي فتحي لاعب الفريق الاول لكرة القدم. للعلاج في ألمانيا.