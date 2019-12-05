شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليستر سيتي يعود للوصافة بعد الفوز على واتفورد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019 حقق فريق ليستر سيتي، فوزًا هاماً على حساب واتفورد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة، من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

Advertisements افتتح التسجيل لمصلحة ليستر سيتي جيمي فاردي عن طريق ركلة جزاء، نفذها بنجاح في الدقيقة 55. ثم أضاف جيمس ماديسون الهدف الثاني للثعالب في الدقيقة 95. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليستر سيتي إلى 35 نقطة، فيما تجمد رصيد واتفورد عند 8 نقاط، في المركز الأخير.

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