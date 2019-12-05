شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز الفيصل: أهلاً بالعالم أجمع في الدرعية.. وينتظرنا نزال تاريخي السبت القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بحضور رئيس هيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، شهدت المنصة الخاصة بموسم الدرعية اليوم، إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بـ «نزال الدرعية التاريخي» للملاكمة، الذي سيقام يوم السبت المقبل 7 ديسمبر بين بطل العالم الأمريكي المكسيكي آندي رويز وخصمه البريطاني آنتوني جوشوا على لقب العالم في الوزن الثقيل.

وبهذه المناسبة قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن هذا الحدث الكبير والمرتقب: «لم يتبق إلا أيام معدودة لانطلاق أهم الأحداث الرياضية التي تشهدها المملكة هذه الفترة، ولا يسعني إلا أن أرحب بجميع الضيوف وأطراف النزال الكبير في المملكة العربية السعودية، ونتطلع جميعاً لأن يستمتع الحضور بسهرة رياضية مميزة بحضور أبطال عالميين في لعبة الملاكمة».

وأضاف: «شاهدت الإعلام الدولي وهو يبدي اهتماماً كبيراً بهذا النزال الكبير وبالمملكة، ولاسيما وهم يحضرون اليوم في هذا المؤتمر الصحفي من كل أقطار العالم، أجدد الترحيب بجميع الإعلاميين الضيوف وبالجميع في المملكة، فأهلًا بالعالم في السعودية».

من جانبه قال الأمريكي المكسيكي آندي رويز خلال المؤتمر الصحفي: «تدربت كثيراً لليلة السبت المنتظرة، لقد صنعت التاريخ في شهر يونيو من العام الحالي، وأنا هنا في السعودية لكتابة تاريخ جديد يوم الـ7 من شهر ديسمبر الجاري، وأعلم أن جوشوا مستعد تماماً وخسر الكثير من الوزن بهدف الانتصار، ولكنني مستعد له بشكل كامل، تأكدوا أنني لن أترك هذه الأحزمة الجميلة تذهب إلى خصمي، ومن المستحيل أن أتخلى عن حلمي الذي حققته، سأفوز مجدداً هنا في المملكة العربية السعودية، وهي مكاني المثالي لإعادة أمجادي الماضية، والبقاء بطلاً للعالم في الملاكمة».

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فيما قال البريطاني آنتوني جوشوا، الذي يتطلع لاستعادة ألقاب WBA وIBF وWBO وIBO بعد خسارته لها في أعقاب الهزيمة التي تلقاها على يد رويز في مدينة نيويورك قبل أشهر: «إنها رابع مرة أنافس فيها على لقب بطل العالم، وأنا متشوق للانتصار ولست هنا للمشاركة فقط، بل للعودة إلى مكاني الطبيعي».

وأضاف: «أنا وآندي مختلفان تماماً في الأسلوب على أرض الحلبة، ولكن ما يجب علي فعله هو أن أستخدم الوقت أثناء النزال بطريقة أفضل، فأنا لم أتأثر كثيراً بعد النزال الأخير، ما زلت أملك ذات الشغف، ولا أعاني من الخوف في داخلي أو ما شابه ذلك، جاهز تماماً لنزال خصمي وانتصاري لن يكون مفاجأة، بل هو عودة لمكاني الطبيعي الذي اعتدت عليه، وقبل أن أختم حديثي، أود أن أشكر كل السعوديين على هذه الحفاوة الكبيرة والضيافة الرائعة، سعيد جداً بوجودي في المملكة، وأتطلع لانتصار كبير من الدرعية».

وحول التجهيزات الخاصة بالنزال العالمي المرتقب، قال إدي هيرن، المدير الإداري لـ Matchroom Boxing وهي الشركة المسوِّقة للحدث بقوله: «لا أملك تعبيراً يصف الضيافة الرائعة التي استقبلنا بها في المملكة العربية السعودية، قبل 10 أسابيع لم يكن هنالك شيء في هذا المكان، كانت لدي شكوك حول إمكانية تجهيز الحلبة والمرافق الخاصة بالإعلام والملاكمين في هذا الوقت الضيق، لكن الآن أستطيع القول بأنه جرى بناء واحدة من أفخم حلبات الملاكمة العالمية، التي ستشهد ليلة تاريخية تغير من شكل هذه الرياضة في العصر الحديث».

إلى ذلك، فقد سبق المؤتمر الصحفي للنزال التاريخي مؤتمر آخر للمواجهات التمهيدية التي تسبق القمة العالمية في الملاكمة، بحضور الملاكم السعودي زهير القحطاني، إضافة إلى مايكل هنتر - أليكساندر بوفكتيني - ديليان وايت - مارويز واش - ماغوميدراسول ماجيدوف - توم ليتل - فيليب هيرغوفيتش- إيريك مولينا - هوبي برايس- دييغو باتشيكو.

تجدر الإشارة إلى أن تذاكر «النزال التاريخي» على لقب الوزن الثقيل وما يسبقه من مواجهات، لا تزال متوفرة على الموقع الإلكتروني بكمية محدودة www.diriyahseason.sa.