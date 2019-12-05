شكرا لقرائتكم محمد سليم لاعب حرس الحدود يجرى جراحة الرباط الصليبى بنجاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى محمد سليم لاعب فريق حرس الحدود جراحة الرباط الصليبى بنجاح فى أحد المستشفيات بالقاهرة عقب اللإصابة التى تعرض لها بتدريبات الفريق ويبدأ اللاعب مرحلة التأهيل خلال الأيام القليلة المقبلة. ومن المقرر أن يغيب محمد سليم عن فريق حرس الحدود لمدة 6 شهور وقام الجهاز الفنى واللاعبين بالاطمئنان عليه ودعمه خلال المرحلة المقبلة . Advertisements وأنضم محمد سليم صانع العاب حرس الحدود خلال الانتقالات الصيفية الماضية من فريق الملعب التونسى الذى ظهر الموسم الماضى باداء رائع بالدورى التونسى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد سليم لاعب حرس الحدود يجرى جراحة الرباط الصليبى بنجاح... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.