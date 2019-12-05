شكرا لقرائتكم المصرى يفتح باب تسجيل الجماهير لحضور مباراة رينجرز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت إدارة النادي المصري فتح باب التسجيل للجماهير الراغبة في الحصول على دعوة لحضور مباراة المصري واينوجو رينجرز النيجيري والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد الإسكندرية.

ويبدأ تسجيل أسماء الجماهير الراغبة في الحصول على الدعوات بالمنافذ المخصصة لذلك خلف المدرج البحري للاستاد يومي الخميس والجمعة ( الخامس والسادس من ديسمبر ) من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً أو حتى اكتمال عدد الدعوات ( 1000دعوة) أيهما أقرب ،فيما سيتم تسليم الدعوات ظهر يوم السبت المقبل الموافق السابع من ديسمبر الجاري.

وأعلن النادى البورسعيدى أنه سيتم تسجيل الأسماء وفقًا لبطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد لمن هم أقل من ستة عشر عامًا.