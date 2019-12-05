شكرا لقرائتكم نادى العبور يعد لاعبيه بصرف مكافأة خاصة حال فوزهم على سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مجلس إدارة نادي العبور برئاسة المستشار حسام عبد العزير اجتماعا مع الفريق الاول لكرة القدم، ووعد الجهاز الفني واللاعبين بصرف مكافأة خاصة في حال تحقيق الفوز علي فريق كبير بحجم سموحة والتأهل لدور الـ16 فى كأس مصر .

ويواجه العبور نظيره سموحة بدور الـ ٣٢ بكأس مصر والمقرر لها الجمعه المقبل في تمام الثالثة عصرا باستاد الاسكندرية .

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وعبر حسام عبد العزيز عن سعادته لوصول الفريق الي دور الـ 32 ، مشيدا بالانجاز الذي يكتب في تاريخ نادي العبور لاول مرة ، و طالب اللاعبين باللعب بدون أي ضغوطات مع التركيز الشديد طوال الـ 90 دقيقة و تقديم صورة مشرفه للنادي أمام الجميع وتحقيق نتيجة طيبة .

يذكر أن العبور سيتوجه صباح اليوم الخميس الي الاسكندرية في معسكر مغلق استعداد لموجهة سموحة بدور الـ 32 بكاس مصر والمقرر لها الجمعه المقبل .