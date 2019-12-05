شكرا لقرائتكم نادى العبور يعد لاعبيه بصرف مكافأة خاصة حال فوزهم على سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويواجه العبور نظيره سموحة بدور الـ ٣٢ بكأس مصر والمقرر لها الجمعه المقبل في تمام الثالثة عصرا باستاد الاسكندرية .
وعبر حسام عبد العزيز عن سعادته لوصول الفريق الي دور الـ 32 ، مشيدا بالانجاز الذي يكتب في تاريخ نادي العبور لاول مرة ، و طالب اللاعبين باللعب بدون أي ضغوطات مع التركيز الشديد طوال الـ 90 دقيقة و تقديم صورة مشرفه للنادي أمام الجميع وتحقيق نتيجة طيبة .
يذكر أن العبور سيتوجه صباح اليوم الخميس الي الاسكندرية في معسكر مغلق استعداد لموجهة سموحة بدور الـ 32 بكاس مصر والمقرر لها الجمعه المقبل .
كانت هذه تفاصيل خبر نادى العبور يعد لاعبيه بصرف مكافأة خاصة حال فوزهم على سموحة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.