شكرا لقرائتكم اتحاد الملاكمة يصدر قائمة المشاركين فى معسكر أذربيجان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وتضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلا من ، محمد جلال و صبرى جمال و عمر العوضى و على عمرو و أحمد حسام وعبد الرحمن عرابى ويوسف كرار و أحمد الصاوى و يسرى رزق ومصطفى فهمى .
يأتى دخول المنتخب فى هذا المعسكر فى اطار الاستعداد لبطولة افريقيا المقرر لها فبراير المقبل فى السنغال و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .
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