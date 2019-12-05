شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يناقش مع فيفا الخطوط العريضة للائحة الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبلت لجنة إدارة أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني سارة ساليمون من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمناقشة التقارير الدورية لعمل اللجنة وفق التكليفات المحددة لها من الفيفا وفي مقدمتها مناقشة الخطوط العريضة للائحة النظام الأساسي للاتحاد الجاري العمل على وضعها بما يتماشى مع لائحة الاتحاد الدولي و قانون الرياضة المصري. Advertisements حضر الاجتماع الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة والكابتن محمد فضل والدكتور أحمد عبد الله والدكتورة سحر عبد الحق أعضاء اللجنة، إضافة إلى وليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي وحسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد . جاء اللقاء في بداية سلسلة اجتماعات ستعقد بهذا الشأن ، فيما انتهت الجلسة الأولى التي استمرت نحو 9 ساعات إلى السماح لأندية جديدة للمشاركة في نشاط الاتحاد من أجل تحقيق هدف زيادة قاعدة الممارسة فقط دون اكتساب مزايا أخرى قد تتطلب اشتراطات مهمة سيتم مناقشتها لاحقا وفق اللوائح الجديدة التي وضعتها الفيفا.

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