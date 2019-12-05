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الأهلى يتمنى الشفاء العاجل للمستشار تركى آل الشيخ...

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جدة - عمرو شويل حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على التمنى بالشفاء العاجل لمعالى المستشار تركى آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الذي يمر بوعكة صحية، داعين المولى عز وجل أن يعود من رحلته العلاجية بسلامة الله الى وطنه وأسرته ومحبيه بأتم صحة وكل الخير.

 

ويمر المستشار تركي آل الشيخ بوعكة صحية شديدة تسببت في سفره للخارج لتلقى العلاج، وذلك  بعد النجاح الكبير لموسم الرياض.

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