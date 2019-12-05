شكرا لقرائتكم الأهلى يتمنى الشفاء العاجل للمستشار تركى آل الشيخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على التمنى بالشفاء العاجل لمعالى المستشار تركى آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الذي يمر بوعكة صحية، داعين المولى عز وجل أن يعود من رحلته العلاجية بسلامة الله الى وطنه وأسرته ومحبيه بأتم صحة وكل الخير.

ويمر المستشار تركي آل الشيخ بوعكة صحية شديدة تسببت في سفره للخارج لتلقى العلاج، وذلك بعد النجاح الكبير لموسم الرياض.