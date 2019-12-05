شكرا لقرائتكم الأهلى يتمنى الشفاء العاجل للمستشار تركى آل الشيخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويمر المستشار تركي آل الشيخ بوعكة صحية شديدة تسببت في سفره للخارج لتلقى العلاج، وذلك بعد النجاح الكبير لموسم الرياض.
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