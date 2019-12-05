شكرا لقرائتكم جيسوس: أريد أن أكون "هدافاً" لسيتي مثل أغويرو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهى البرازيلي الدولي غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي الإنجلزي صيامه عن التهديف في خلال ثماني مباريات بتسجيله هدفين في مباراة الفوز الثلاثاء على بيرنلي 4-1 ضمن إطار منافسات المرحلة الـ 15 من الدوري الممتاز، ضمن سعيه لمقارعة النجاعة التهديفية لزميله المصاب الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

واتيحت للمهاجم البرازيلي البالغ 22 عاما فرصة اللعب أساسيا في خط هجوم بطل إنجلترا في الموسمين الماضيين أمام بيرنلي بسبب اصابة الهداف أغويرو، على أن يتكرر الأمر ذاته في "ديربي" مدينة مانشستر عندما يستضيف الجار اللدود يونايتد السبت في المرحلة 16.

وسجل أغويرو الذي تعرض لإصابة في الفخذ أمام تشليسي في المرحلة 13، تسعة اهداف في 12 مباراة في الدوري المحلي هذا الموسم.

وقال جيسوس بعد مباراة الثلاثاء: أعرف صفاتي، وأعلم قدرتي على التسجيل، يجب علي أن أسجل عندما ألعب، أغويرو يسجل في كل مرة يلعب. هذا هو طموحي، أريد أن ألعب واسجل في كل مرة.

واعترف جيسوس أن الفوز على بيرنلي منح سيتي جرعة إضافية من الثقة، في محاولة اللحاق بالمتصدر ليفربول إذ بات يتأخر عنه في المركز الثاني الموقت بفارق ثماني نقاط (40 مقابل 32)، بانتظار مباراة فريق "الحمر" أمام إيفرتون في "ديربي ميرسيسايد".

وتابع جيسوس قائلا: إنها جرعة ثقة بالنسبة لنا. هذه المرة الدوري الممتاز بغاية الصعوبة، ليفربول يتقدم علينا بفارق ثماني نقاط. علينا أن نلعب جميع المباريات وكأنها مباراة نهائية بهدف الفوز.