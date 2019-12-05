شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل عجمان وخورفكان ودياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف تعادل فريقا عجمان وخورفكان 2-2 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس في استاد راشد بن سعيد في عجمان ضمن استعدادات الفريقين لمعاودة دوري الخليج العربي نشاطه.

وسجل هدفي عجمان وليام أوسو، ولخورفكان البرازيلي أنتوني والعاجي كوامي.

يذكر أن عجمان يخوض مباراة ودية ثانية اليوم مع نادي الذيد.

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