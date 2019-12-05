سلطان بن خليفة: أبوظبي رقم صعب في مونديال الفورمولا 2



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية بالوفود المشاركة في الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 والتي تنطلق غداً الجمعة حتى السبت لترسم لوحة آخر جولة في الموسم الحالي.

وأكد سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان أن البطولة التي تقام للمرة الأولى في العاصمة، وللمرة الأولى منذ 2009 في الإمارات، ستشهد تطوراً كبيراً من مختلف النواحي، ولا سيما أنها تأتي كي تتوج جهود سنوات من الخبرة التنظيمية للنادي، وقال سموه: وصلنا إلى مرحلة متطورة وعلى مختلف مستويات البطولات المتنوعة، ويجعلنا ذلك نبحث عن الأفضل دائماً وعن التجديد، والجديد هو في استضافة الفورمولا 2 هذا الموسم.

أضاف سمو الشيخ سلطان بن خليفة: الأهمية الكبرى للبطولة هي المكانة الكبيرة التي تحتلها على المستوى العالمي، وهو ما يجعل منها أيضاً مصدراً ثرياً لجذب السياح والأنظار خلال الفترة التي تقام فيها، وفي هذا الصدد، فإننا ننعش الجانب الترويجي للإمارة، ونسهم بشكل فعال في أن نكون مروجاً للعاصمة، خاصة مع وجود العديد من الدول المشاركة التي يرافقها في المعتاد الأجهزة الإعلامية المختلفة.

وأكد سموه أهمية التمثيل الرياضي للإمارة من خلال هذه البطولة بمشاركة فريق أبوظبي الذي يتصدر الترتيب العام للبطولة، وقد حسم اللقب مسبقاً قبل جولة الختام، وقال: أبوظبي رقم صعب في المنافسة، وقد حسم اللقب قبل جولة كاملة من البطولة، ونفخر بأنه قد وصل إلى آفاق بعيدة من التطور، وتجاوز حاجز المشاركة الاعتيادية في أي بطولة.

وأضاف سموه: بكل تأكيد سنكون على موعد مع جولة استثنائية وقوية وستكون المنافسة بين المشاركين جديرة بالمتابعة في نهاية هذا الأسبوع.

وتبحر ختام جولات البطولة في العاصمة أبوظبي مع الفحص الفني لكافة الزوارق المشاركة، وأيضاً التسجيل من خلال المنافسة، وبمشاركة 18 زورقاً من مختلف أنحاء العالم، ويتصدر الترتيب العام قبل بدء هذه الجولة زورق أبوظبي 35 بقيادة راشد القمزي، ورصيده 75 نقطة، في حين يحل ثانياً زورق البرتغالي دوارتي بينيفتي برصيد 38 نقطة، وثالثاً زورق السويدي أولاً بيترسون ورصيده 34 نقطة، ورابعاً زورق فريق الشارقة بقيادة فرديناند زينديربيجن برصيد 34 نقطة، وكان القمزي قد حسم النقاط بابتعاده عن أقرب منافسيه، وبفارق يزيد على ال 25 نقطة، وهو ما ضمن له اللقب حتى لو لم يحرز مركزاً في جولة أبوظبي.

كما تقام اليوم الاستعدادات للتجارب الحرة للمتسابقين في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، إضافة إلى عقد اجتماع للمتسابقين في تمام الثانية ظهراً من أجل شرح قوانين ولوائح الجولة بشكل أكبر وتوضيح كل التفاصيل المتعلقة بالحدث.

وأكد سالم الرميثي مدير عام النادي أن عناصر الإثارة والمتعة ستكون حاضرة وبقوة من خلال جولة أبوظبي ومن خلال السباق الختامي للجولة على كاسر الأمواج، وقال: وصلت البطولة إلى ذروتها في جولة أبوظبي بالرغم من حسم اللقب، ولا يزال المجال متاحاً للمنافسة على المركزين الثاني والثالث في الترتيب العام، كما أن جولة أبوظبي تاريخية أيضاً، حيث إن الفائز من خلالها سيكون أول متسابق يحقق لقب الجولة الأولى للفورمولا 2 في العاصمة.

وأكد الاستعداد من أجل إخراج سباق مميز، ولكي تكون جولة أبوظبي كالمعتاد ناجحة من مختلف النواحي، وقال: لا يوجد لدينا شك في أن الكادر الخاص بتنظيم البطولة قادر على صناعة إبهار جديد من خلال سباق أبوظبي في السرعة وفي السباق الرئيسي، متوقعاً أن يكون السباق ملحمة قوية ومنافسة ستزيد من روعة سباقات الزوارق السريعة.

ويضم فريق أبوظبي في صفوفه أفضل وأميز الكوادر والخبرات في مجالهم، ويبرز اسم المدرب الإيطالي جيدو كابليني يكون أحد أفضل المتسابقين في عالم هذه المسابقة، حيث سبق له أن توج باللقب عشر مرات، وهو رقم قياسي لم يسبقه إليه متسابق آخر.

وتمكن المدرب كابليني من صقل مهارة متسابقيه في فئة الفورمولا2 وراشد القمزي بالتحديد، ووضع بصمة مميزة على الفريق مكنته من أن يكون رقماً صعباً جداً في البطولة، حيث استمر الفريق على نفس النهج من القوة والتمكن في عهد كابليني الأسطورة، وقد عكف كابليني على العديد من التدريبات والتمارين طوال الأسابيع الماضية، ومع بداية هذا الأسبوع كثف الفريق من تدريباته وبشكل يومي من التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً وبأسلوب حاول من خلاله كابليني الوصول إلى أداء أفضل للمحركات، ومراوح ملائمة للمسار.

ويعرف عن كابليني في عالم زوارق الفورمولا بأنواعها بأنه مهندس صناعة الفوز دوماً، وصاحب الأسرار في هذا العالم المتشابك والمتشعب، وقد نجح مع فريق أبوظبي في صناعة منظومة متكاملة من المشاركات ليس في مسابقة الفورمولا2 فقط، وإنما في تحدي زوارق الفورمولا 24 ساعة العالمي، وأيضاً بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، إضافة للحضور في كأس القارات.

وحول طبيعة التمارين، أكد كابليني الأهمية الكبيرة لإخضاع الزوارق لأكثر من اختبار، وقال: الاستعداد والجاهزية هما المعتادان، ومتفائلون بأن فريقنا سيحقق نتائج متقدمة في جولة أبوظبي، وننظر إلى أهم الإيجابيات، ومنها الأرض والجمهور اللذان سيعطياننا ميزة الأفضلية بين جميع المشاركين، صحيح أننا قد حسمنا اللقب، ولكن لا يزال هناك لقب أبوظبي الذي نسعى للفوز به.

ويستعد البطل راشد القمزي كي يعانق لقبه الثاني في عالم الفورمولا2 غداً خاصة أنه قد حسم اللقب قبل الختام بجولة كاملة، ودخل القمزي تدريبات قوية منذ فترة استعداداً للسباق، حيث أكد أنه جاهز وبقوة كي يتوج نفسه بلقب الجولة، ويكون بطلاً كالمعتاد في مياه العاصمة.