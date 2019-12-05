بطولات فزاع تكشف عن مسابقات الصيد بالصقور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث» عن جدول بطولات الصيد بالصقور للموسم 2019-2020؛ وذلك في أعقاب اكتمال الترتيبات اللازمة في هذا الصدد.

وأشارت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»، إلى ضرورة الاستعداد المسبق لجميع بطولات فزاع، خصوصاً بطولات الصيد بالصقور، وقالت: «نشهد هذا الموسم أشواطاً جديدة، في فئات عدة خصوصاً مسابقات الناشئين والخليجيين.. وعلى غرار المواسم الماضية نواصل التركيز على الناشئة ».

وأضافت: «لأول مرة هذا الموسم تمت إضافة 4 أشواط جديدة للناشئين (أشواط نقدية) لكل بطولة، و8 أشواط رئيسية للخليجيين لفئة الجير في البطولة الرئيسية التلواح فقط؛ الأمر الذي سيعطي ثقلاً أكبر للمسابقات».

ونوهت سعاد إبراهيم درويش إلى أنه سيسمح للخليجيين بالمشاركة في الأشواط التي خصصت لهم فقط يومي 12 و13 يناير/‏كانون الثاني وفقاً للفئات المحددة، علماً بأن الأشواط التي كانت مخصصة للخليجيين في البطولتين تم دمجها معاً هذا العام في بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح الرئيسية، وإضافة عددها.

ومن المقرر أن تقام بطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح في موعدها 2 يناير المقبل بالمنطقة المخصصة للسباقات في الروية.. ويتكون نظام المسابقات من أشواط مقطوعة.