بطولة الإمارات الدولية للبولو تنطلق في نادي غنتوت السبت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

كشف نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو عن تنظيم بطولة الإمارات الدولية السنوية للبولو التي تتجدد انطلاقتها القوية برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وذلك اعتباراً من بعد غد السبت، وتستمر حتى ال 20 من ديسمبر الجاري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بمقر النادي، وتم الكشف خلاله عن تفاصيل البطولة، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس النادي، وزايد خليفة زايد العبودي الزعابي المدير التنفيذي للنادي، وعبدالله بن دسمال السويدي قائد فريق غنتوت.

وأعلن في المؤتمر أن مباريات البطولة ستقام بملاعب النادي الرئيسية المختلفة بواقع مباراتين في اليوم بمشاركة 5 فرق، وهي غنتوت للبولو، وفريق أبوظبي بولو، وفريق الحبتور أيه أم للبولو، وفريق مهرة بولو بنجاش بولو، وفريق ديزرت بالم بولو، وتقام البطولة بإستاد الشيخ زايد الرئيسي بنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بالتنسيق مع مسابقات جمعية الإمارات للبولو.

وضمت البطولة السنوية مشاركة خمسة فرق ممثله في فريق غنتوت بقيادة عبدالله بن دسمال، وفريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني، وفريق الحبتور بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، وفريق مهرة بنجاش بقيادة طارق الحبتور وفريق ديزيرت بالم بقيادة راشد البواردي.

وتم رصد 100 ألف دولار كجوائز نقدية، إضافة للجوائز العينية والتذكارية بعد أن صنفت البطولة بمستوى 10 و12 هانديكاب، والتي تمثل قمة بطولات بولو في الإمارات، والتي تشهد مشاركة العديد من الوجوه الشابة ونخبة من اللاعبين المخضرمين المواطنين والمقيمين المحترفين.

وافتتح سعيد بن حوفان المؤتمر، ورحب بالحضور، مشيراً إلى أن البطولة بتوجيهات ورعاية كريمة من سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وتتجدد إقامتها ضمن فعاليات عام التسامح واحتفالات البلاد باليوم الوطني.

وتقدم سعيد بن حوفان بالشكر إلى الجهات الداعمة التي ظلت تسهم في دعم مسيرة النادي. ومن ناحيته، قال زايد الزعابي: تأتي بطولة النادي الدولية السنوية وسط اهتمام كبير من اللاعبين واللاعبات وعشاق البولو على مستوى الدولة الذين يحرصون على متابعة نشاط النادي، وتعتبر البطولة الدولية الأعلى والأغلى من ناحية التصنيف الدولي، لوجود لاعبين بارزين على مستوى العالم.