انطلاق بطولة طيران الإمارات للرجبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم على ملعب «ذا سيفنز» بدبي، بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي في نسختها ال 50، وذلك بمشاركة أقوى فرق سباعيات الرجبي في العالم، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث، الذي ساهم على نحو كبير في تعزيز رياضة الرجبي في المنطقة، ما يزيد على مئة ألف متفرج من جميع أنحاء العالم على مدى أيامه الثلاثة.

وسيتيح الدخول المجاني في أول يوم للبطولة الفرصة أمام جمهور الحدث وزواره متابعة منافسات بطولتي الرجال والسيدات المقرر أن تنطلق اليوم.

وقال فيصل الزرعوني، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرجبي: نهنئ جميع عشاق رياضة الرجبي في الدولة، ونهنئ أنفسنا باليوبيل الذهبي لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي. ونحن في اتحاد الإمارات للرجبي، المضيف للحدث، نعتز بالعلاقة الوطيدة التي نسجناها مع الحدث، ونفخر بكوننا جزءاً أساسياً من هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة.