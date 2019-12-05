شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة طيران الإمارات للرجبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم على ملعب «ذا سيفنز» بدبي، بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي في نسختها ال 50، وذلك بمشاركة أقوى فرق سباعيات الرجبي في العالم، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث، الذي ساهم على نحو كبير في تعزيز رياضة الرجبي في المنطقة، ما يزيد على مئة ألف متفرج من جميع أنحاء العالم على مدى أيامه الثلاثة.
وسيتيح الدخول المجاني في أول يوم للبطولة الفرصة أمام جمهور الحدث وزواره متابعة منافسات بطولتي الرجال والسيدات المقرر أن تنطلق اليوم.
وقال فيصل الزرعوني، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرجبي: نهنئ جميع عشاق رياضة الرجبي في الدولة، ونهنئ أنفسنا باليوبيل الذهبي لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي. ونحن في اتحاد الإمارات للرجبي، المضيف للحدث، نعتز بالعلاقة الوطيدة التي نسجناها مع الحدث، ونفخر بكوننا جزءاً أساسياً من هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق بطولة طيران الإمارات للرجبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.