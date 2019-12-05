لماذا تلعب لجنة المنتخبات دور «الشريك السلبي»؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضياء الدين علي

تفاعل بصدق وحرارة الفريق الركن محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة ل«ماراثون زايد الخيري» مع مستجدات الشارع الرياضي، وما سماه ب«أزمة المنتخب الكروي في مرحلة إعادة بنائه من جديد»، وقال: إن الخروج من «كأس الخليج» بالصورة التي رأيناها لم يكن بعيداً عن التوقعات المسبقة، لاسيما وأن المنتخب ليس في أحسن حالاته فنياً؛ لكن المشكلة القائمة والمستمرة مع الإدارة الحالية لاتحاد الكرة أنها تعمل بمعزل عن كل شركائها، ولا تتواصل مطلقاً مع الجمهور والإعلام بخصوص استراتيجية عملها، وما تقتضيه من تعاون وتكيف، ثم من قبول بالنتائج والعواقب.

سجل الكعبي مجموعة من التساؤلات والتحفظات بشكل مباشر، وقال: إن المنتخب الوطني هو رمز كرة الإمارات وواجهتها، وكلنا يجب أن نلتف خلفه في السراء والضراء، وفي الوقت نفسه يجب أن تستشعر كل القطاعات مسؤوليتها نحوه، بشرط أن تعرف حدود هذه المسؤولية، أين تبدأ وأين تنتهي، مؤكداً أنه لا يفضل مطلقاً أن تترك الساحة مفتوحة لمهاترات جمهور «السوشيال ميديا» من دون تدخل صريح من جانب المعنيين في اتحاد الكرة؛ لوضع النقاط فوق الحروف، لاسيما وأن الفترة الأخيرة شهدت أحداثاً كثيرة كانت تقتضي الوقوف عندها؛ بحيث لا يتم فتح الباب لشائعات من أي نوع تمس اللاعبين ومدى انضباطهم، وفيما يلي أهم النقاط التي توقف عندها الكعبي في مداخلته:

- أولاً.. يجب ألا نوسع دائرة المساءلة، فإدارة اتحاد الكرة برئاسة مروان بن غليطة نعم مسؤولة من الناحية العامة؛ لكن المسؤولية المباشرة تخص لجنة المنتخبات التي على رأسها الأخ عبد الله الجنيبي، لاسيما وأنها على تماس مباشر مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة مارفيك، والمفروض أنها شريكة معه في استراتيجية التغيير الحالية، وبناء عليه لا يجب أن تغيب نفسها في أي وقت، وأتصور أنها مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بإيضاح ظروف وملابسات المرحلة الحالية، فلا يجب بأي حال أن تكون شريكاً سلبياً.

- ثانياً.. فيما يخص خيارات مارفيك التي أثارت استياء الكثيرين في «كأس الخليج»، وقبلها في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال والنهائيات القارية، أنا لست خبيراً فنياً حتى أناقش التفاصيل، ولكن النتائج التي رأيناها، والعروض التي قدمها المنتخب ليست مُرضية، واللجنة بأعضائها من الفنيين، أكثر قدرة على مناقشة تلك التفاصيل، ومنها ما يتعلق بخطوات التغيير والإحلال الذي يتم في صفوف المنتخب.

- ثالثاً.. كمشجع ومتابع للكرة وكمعاصر للمنتخب عبر مراحله الماضية، لم أصادف تغييراً شاملاً في مراكز خط الظهر وحراسة المرمى كما حدث مؤخراً، فهو أكثر الخطوط التي تأثرت بالتغيير، وكانت الأخطاء سبب الخسارة بالتصفيات وفي «كأس الخليج»، كما أن إسناد حراسة المرمى للشامسي حارس المنتخب الأولمبي كانت مغامرة كبيرة في وجود الحارسين الخبيرين: خالد عيسى وعلى خصيف.

- رابعاً.. لو أن المنتخب ظهر بصورة إيجابية ومقنعة ما تساءل أحد عن غياب عموري بوصفه أهم وأبرز اللاعبين؛ لكن لأن هذا لم يحدث كان للتساؤلات أسبابها، وللأسف لم تكن هناك إجابات واضحة، مما فتح الباب للشائعات من جديد بخصوص أسباب غيابه هو ولاعب الشارقة شاهين عبد الرحمن عن المنتخب بعد إعلان انضمامهما، والسؤال هو لماذا لم يتم تحويلهما إلى الانضباط إذا كانا تجاوزا؟، خصوصاً وأن الإدارة الحالية رفعت لواء الانضباط وبادرت إلى معاقبة 3 لاعبين في الدورة الماضية.

- خامساً.. من وجهة نظري الإدارة الحالية لاتحاد الكرة كانت متورطة من لحظة بدء عملها في تسديد فاتورة الانتخابات الماضية، وهذه مشكلة «بروحها»؛ لأن أعضاء العمومية عندنا لا يصوتون من دون مقابل للأسف، ولا يعلمون دورهم الرقابي جيداً؛ ولذلك لن أسال عن هذا الدور الغائب؛ لكن أتمنى أن تتغير الصورة في الانتخابات المقبلة، وأن تكون أصواتهم لمصلحة اللعبة، وليس لمن يستطيع أن يدفع ثمنها.