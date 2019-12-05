60 مليوناً قيمة جوائز النسخة 13 لمهرجان الظفرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنظم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي «مهرجان الظفرة» 2019 وذلك في مدينة زايد بمنطقة الظفرة خلال الفترة من التاسع إلى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري.

كشفت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية عن تفاصيل الحدث الذي يقام في دورته ال13 عبر مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر مجلس محمد خلف في أبوظبي بحضور عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية ومحمد بن عاضد المهيري مدير مزايد الإبل وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع وعدد من ملاك الإبل والمهتمين بالتراث.

مفاجآت كبيرة

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ويقدم مهرجان الظفرة بدورته الحالية للمشاركين والزوار مفاجآت كبيرة، حيث يصل مجموع جوائزه إلى أكثر من 1000 جائزة، حيث يشهد المهرجان أكبر تجمع لملاك الإبل من خلال (مزاينة الإبل) والتي تشمل 81 شوطاً خصص لها 695 جائزة، إلى جانب مئات الجوائز المخصصة للعديد من المسابقات والمزاينات التراثية والشعبية، وجوائز يومية مقدمة لزوار المهرجان من خلال الفعاليات المتنوعة في سوق الظفرة التراثي.

وثمن عيسى سيف المزروعي رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مؤكداً أنها شكلت الأساس في نجاحه عاماً بعد عام، وتجسد حرص سموه على موروثنا الثقافي ونقله للأجيال المقبلة، بعد زيادة جوائز مهرجان الظفرة بدورته ال13 بمبلغ 20 مليون درهم لدعم ملاك الإبل لاقتناء أهم السلالات العربية الأصيلة، وفتح المجال واسعاً أمام الأعداد المتزايدة من المشاركين في مزاينات الإبل التي يشهدها المهرجان، لتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز المهرجان في دورته الحالية نحو 60 مليون درهم، منها 52 مليوناً لجوائز مزاينة الإبل و8 ملايين درهم لجوائز المسابقات التراثية المختلفة الأخرى، وذلك ضمن جهود سموه الرامية إلى صون الموروث الثقافي والمحافظة عليه، ودعم المهرجانات التراثية وتنميتها وتطويرها.

إضافات جديدة

وكشف عبيد خلفان المزروعي أن مزاينة الإبل في المهرجان، ستشهد تطورات جديدة تشمل الأشواط والجوائز وبعض الشروط وغيرها، وقال: «تشمل التطورات الجديدة إضافات جوهرية على شوط البيرق تتضمن زيادة عدد مراكز الشوط الواحد لتصل إلى خمسة مراكز لفئة المحليات وخمسة مراكز لفئة المجاهيم، وزيادة قيمة الجائزة حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على ثلاثة ملايين درهم، والثاني مليوني درهم، والثالث مليون ونصف المليون، والرابع مليون، والخامس 500 ألف درهم، لتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البيرق 16 مليون درهم، وتعديل في بعض الشروط التي تتعلق بعدد الإبل المشاركة، حيث تم تخفيضها من 50 جملاً في الأعوام السابقة إلى 30 جملاً هذا العام.

وأضاف: تمت زيادة 4 أشواط إضافية تحت اسم أشواط التحدي، وقد خصص لكل شوط 5 جوائز بمجموع يصل إلى 20 جائزة وبقيمة إجمالية تبلغ مليونين و120 ألف درهم، وقد تم فتح المجال أمام المشاركين في شوط البيرق وكافة المشاركين بشكل عام للمشاركة في هذه الأشواط، والتي تتضمن (شوط لقايا وإيذاع محليات وشوط ثنايا وحول محليات، وشوط لقايا وإيذاع مجاهيم وشوط ثنايا وحول مجاهيم).

وذكر: «تمت إضافة أربعة أشواط مفاريد لأبناء القبائل عام.