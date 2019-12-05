بطولة غرب آسيا لتنس الناشئين تنطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق صباح اليوم منافسات بطولة غرب آسيا للناشئين تحت أعمار 13 سنة، وذلك في ملاعب نادي النصر ليجيرلاند في دبي، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للتنس بالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي للتنس، وتندرج ضمن البطولات التطويرية والتصنيفية للاعبين الموهوبين الذين يبلغ عددهم 40 لاعباً بواقع 28 لاعباً و12 لاعبة، من 10 دول في غرب آسيا وهي الإمارات، والبحرين والعراق والسعودية واليمن وسلطنة عمان والأردن وسوريا ولبنان وإيران وأفغانستان.

وتعتبر هذه البطولة ثالث بطولة دولية يستضيفها اتحاد الإمارات للتنس في الموسم الحالي ويشرف على تنظيمها فنياً وتنظيمياً بعد بطولتي غرب آسيا في كل من الفجيرة ودبي لأعمار الشباب لكلا الجنسين، وتستمر البطولة الحالية لعشرة أيام وستقام بواقع بطولتين متصلتين وفقاً للوائح الاتحاد الدولي للتنس. وأضح الأمين العام للاتحاد ناصر المرزوقي أن الاتحاد الدولي نقل مكان إقامة البطولة من بيروت إلى دبي بعد مقترح تقدم به اتحاد الإمارات للتنس تمت دراسته واعتماده رسمياً بتوجيهات الشيخ حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس بترسيخ أوجه التعاون المشترك بين الاتحادين الإماراتي والدولي، وتم توفير كل مستلزمات تكافؤ الفرص بين اللاعبين من أجل إكسابها درجة النجاح المرتقبة.

وأعرب المرزوقي عن سعادته أيضاً لأن قرار استضافة البطولة من قبل الإمارات قوبل باستحسان الاتحاد الدولي، كما أكد أنه تم انتداب كادر تحكيمي وإداري مميز للمساهمة بنجاح الاستضافة وبما يعزز مكانة الإمارات في هذا الجانب.

وعن مشاركة الإمارات في المنافسات، أكد المرزوقي أنها ستكون مشاركة إيجابية وبواقع أربعة لاعبين وتندرج ضمن خطة بناء فريق واعد للمستقبل، مشيراً إلى أن البطولة تعد بمثابة احتكاك مميز لهم.