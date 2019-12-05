محمد الشحي: أضاعوا هوية المنتخب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

حمل محمد حروز الشحي القطب الرياضي بالساحل الشرقي مسؤولية الإخفاقات الأخيرة ل «الأبيض»، لاتحاد الكرة والمدرب الهولندي فان مارفيك بعد أن واصل الأخير العبث الفني داخل الملعب، وتسبب في إحباط الشارع الرياضي عبر سياسة التجارب في اللاعبين، واختيار أسماء والدفع بها في مراكز قد لا تصلح لها، وواصل المغامرة رغم كل المؤشرات السلبية التي أثبتت فشل هذه الاختراعات.

وأشار الشحي أن إصرار المدرب مارفيك على اللعب بطريقة 4-2-3-1 وأحياناً اللعب بثلاثة محاور في الوسط (4-3-2-1) أظهر المنتخب بلا هوية أو شخصية، وبشكل دفاعي بحت حتى أمام أصغر الفرق التي لا تملك تاريخاً، وهو ما اضطر الأبيض للتقهقر والدفاع والخوف من مراوحة في نصف ملعبه في جميع مبارياته التنافسية الأخيرة.

وسأل الشحي عن جدوى إصرار اتحاد الكرة على استمرار المدرب الهولندي الذي لم يقدم منذ بداية توليه زمام المنتخب ما يشفع له، ووصلت المؤشرات السلبية على فلسفته التدريبية وإصراره على الاختيارات الخاطئة ذروتها، سواء على صعيد التصفيات الآسيوية أو في «خليجي» 24، والتي ودعها منتخبنا وصيف النسخة الماضية من دور المجموعة بهزيمة ثقيلة، وهو ما يستدعي التدخل العاجل وتوفير بديل للمدير الفني الذي يبدو أنه متمسك بفلسفة تدريبية تجاوزها الزمن بسنوات كثيرة، وهو ما قد يهدد خروج الأبيض من التصفيات الآسيوية لمونديال 2022 «بخفي حنين»، إذا واصل اتحاد الكرة عناده في التمسك بالمدرب دون غيره.

وطالب الشحي اتحاد الكرة بضرورة إفساح المجال لمن هم أفضل وأدرى بشؤون الكرة حتى نبدأ خطوات التصحيح، واستعادة الأبيض لهيبته.