لأول مرة نشاهد مدرباً يعتمد على بدلاء الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أرجع المحلل الفني عمار الدوخي خروج الأبيض من الدور الأول وتواضع النتائج في التصفيات الآسيوية المزدوجة إلى سوء الاختيار لقائمة اللاعبين وسأل عن سر التركيز على لاعبين بدلاء في أنديتهم وفي الدوري، ووضعهم أساسيين في المنتخب، واعتبر تواضع الأداء في كأس الخليج امتداداً لاهتزاز مستوى الأبيض في التصفيات.

وقال الدوخي «يجب إعادة النظر وتصحيح الأوضاع في أقرب فرصة ممكنة بقرارات حازمة وقوية على مستوى إدارة المنتخب والجهاز الفني، ومازالت الكرة في ملعبنا للعودة القوية في التصفيات ولا مجال للبكاء على اللبن المسكوب وعلينا التركيز على القادم لأن الماضي لا يعود».

وأضاف الدوخي «أثبتت التجارب مع المنتخبات عدم نجاح المدرسة الهولندية»، مشيراً إلى أن الهولندي فان مارفيك مدرب كبير وسبق له العمل بصورة جيدة مع منتخبات هولندا السعودية وأستراليا ولكن لم يكن في المستوى المطلوب مع منتخبنا وكان التخبط واضحاً في عدم استقرار التشكيلة.وأكد الدوخي «من المرات النادرة التي نشاهد فيها منتخباً بلا حارس أساسي وخط دفاع غير مستقر ووسطاً يتم استبدال لاعبيه خلال المباريات».

واستطرد «إذا توقفنا عند التبديلات التي كان يقوم بها مارفيك فمعظمها كانت بالمقلوب فكيف يدخل لاعب وسط والفريق متأخر في ظل وجود مهاجم مثل أحمد خليل، وبغض النظر عن مستوى أحمد فإن المنطق كان يقول ضرورة إشراك مهاجم إضافي مع علي مبخوت لتفعيل الجانب الهجومي».

واعتبر الدوخي عدم الاستقرار على تشكيلة واحدة من أكبر الظواهر السلبية وهناك أيضاً لاعبون أقل من قامة الأبيض وأثبتت المباريات أنهم لاعبو أندية وليس لاعبي منتخبات، وأضاف الدوخي: المنتخب يعتبر نتاجاً طبيعياً لدوري ضعيف لم يفرز أي وجوه تستحق اللعب الدولي.

وعاد الدوخي للحديث عن بصمة مارفيك الغائبة، وقال:لم نشاهد أي ملامح خطة أو طريقة لعب محددة ولو لم يكن لدينا لاعب كبير ومهاجم مميز مثل علي مبخوت في الخط الأمامي لما استطعنا التسجيل،ولكم أن تتخيلوا منتخبنا من دون مبخوت.

وعن الأسماء التي كانت تستحق التواجد في قائمة الأبيض قال الدوخي «أعتقد أن وجود إسماعيل مطر كان ضرورياً للاستفادة من خبرته في التواجد مع اللاعبين فقد شاهدنا بدر المطوع متألقاً مع منتخب الكويت، فلماذا نحرم إسماعيل مطر المتألق مع الوحدة ويلعب المباريات كاملة من التواجد مع الأبيض، وهناك أيضاً اللاعب عمر جمعة ربيع جناح الشارقة فهو متميز في مباريات الدوري، والمدافع عبدالله غانم الذي أثبت كفاءة كبيرة في جميع مباريات نادي الشارقة، وأيضاً محمد جمعة «بيليه» كان سيفيد، وعلى الأقل يجب أن يحصل على فرصته.