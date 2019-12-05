بطولة مبارك بن محمد للقفز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطلق نادي تراث الإمارات اليوم في صالة سلطان بن زايد الكبرى في إسطبلات بوذيب بمدينة الختم منافسات بطولة الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان لقفز الحواجز، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية، وبمشاركة مجموعة كبيرة من الفرسان من مختلف إسطبلات الفروسية العامة والخاصة وأندية الفروسية في الدولة، وتستمر أشواط البطولة المتنوعة على مدى يومين، وتستقطب فعالياتها الزوار والسياح المهتمين بهذه الرياضة من رياضات الفروسية.

وتنظم البطولة التي تم رصد جوائز قيمة مالية وعينية للفائزين فيها، بالتعاون مع مركز سلطان بن زايد آل نهيان، وبالشراكة مع أكاديمية بوذيب وبرعاية لونجين، وتجري المنافسات على مدار يومين ضمن برنامج متنوع الأشواط يستوعب الفرسان المحترفين، إلى جانب المبتدئين من هواة هذه الرياضة الذين يطمحون مستقبلاً إلى التسجيل في اتحاد الإمارات للفروسية لممارسة رياضة قفز الحواجز رسمياً.

وتعد هذه البطولة واحدة من الفعاليات الرئيسة التي تشكل بمجملها موسماً سنوياً للفروسية يلتزم النادي بتنفيذه منذ سنوات طويلة بغية دعم وتشجيع رياضة الفروسية في الدولة.