شكرا لقرائتكم خبر عن بالعمري يعود لتدريبات الشباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
اعلن الجزائري جمال بالعمري مدافع الشباب السعودي طي صفحة الخلاف مع ناديه والعودة للتدريبات بعدما قدم اعتذاره لخالد البلطان رئيس النادي.
وقال بالعمري «أدين لفريق الشباب بالفضل في تألقي وأعتذر عن رحلة الغياب الماضية وأعد بالأفضل في بقية المشوار».
وكانت تقارير ألمحت لرحيل المدافع الذي حقق كأس إفريقيا مع الجزائر في «الميركاتو الشتوي» لأسباب مالية. بيد أن الاعتذار الأخير يشير لاحتواء الأزمة من الطرفين.
على صعيد آخر. تأهل فريقا الوحدة وأحد إلى ثمن نهائي كأس الملك بعد فوز الأول على الخليج 1-0 والثاني على الأخدود 2-1.
وتقام اليوم ضمن دور ال 32 ثلاث مباريات تجمع الفيحاء مع الدرع والعدالة مع الروضة وضمك مع الجيل.
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