تعرف على موعد مباراة السعودية وقطر في نصف نهائي خليجي 24 والقنوات المجانية الناقلة للمباراة...

تنطلق مباراة نصف نهائي كأس خليجي 24 بين السعودية وقطر المضيفة، وتتجه أنظار المتابعين نحو الدوحة التي تقام على أرضها وقائع المباراة الهامة، من أجل متابعة ومشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريقين العربيين، حيث يستضيف المباراة ملعب الجنوب استاد عبد الله بن خليفة، والفائز في المباراة يكون قد ضمن حجز تذكرة العبور إلى المباراة النهائية، مع احدى الفائزين من مباراة عمان والعراق، ويهم المتابعين التعرف على موعد المباراة الهامة والقنوات المجانية الناقلة لها وتردداتها واللائي نسردهم في السطور القادمة.

موعد مباراة السعودية وقطر في نصف نهائي خليجي 24

تنطلق صافرة الحكم لتعلن بدء المباراة في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت السعودية وقطر السابعة بتوقيت القاهرة، وذلك من مساء يوم الخميس 5 ديسمبر.

كان الفريقان قد اختتما استعداداتهما لمباراة نصف النهائي المرتقبة، حيث وضعا الخطط وأنهيا التدريبات المسائية والجولات التحضيرية، وقد أكد المدرب الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينار، استعداد المنتخب للمباراة وتحقيق الفوز، خاصةً في ظل امتلاك عدد من اللاعبين المؤهلين للفوز وحسم اللقب الغائب، في الوقت الذي يحيط المنتخب القطري معسكره تدريباته واستعداداته للمباراة بالسرية التامة.

مشوار السعودية وقطر في خليجي 24

وصل الفريقان لمباراة نصف النهائي الحالية، بعد المرور على عدد من العقبات في الطريق، حيث فاز المنتخب السعودي على كلا من البحرين وعمان (2-0 ، 3-1) وتصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما خسر مرة وحيدة أمام الكويت بثلاث أهداف مقابل لا شئ، بينما وصل المنتخب القطري للمباراة عقب فوزه في مبارتين أمام اليمن والإمارات (6-1 ، 2-4)، وخسارة مرة واحدة أمام العراق بهدفين لهدف، وجاء في المرتبة الثانية في مجموعته الأولى بعد العراق.

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القنوات المجانية الناقلة لمباراة السعودية وقطر في كأس خليجي 24 وتردداتها

تنقل عدد من القنوات المفتوحة على قمر النايل سات، مباراة السعودية وقطر في نصف نهائي كأس خليجي 24 بصورة مجانية بدون حاجة لإشتراك، ونبين تردداتها وفقاً للجدول التالي.

القناة التردد بي ان سبورت المفتوحة BeiN Sport 11054 عمان الفضائية 12111 الكأس الرياضية المفتوحة HD 12245

تاريخ مواجهات السعودية وقطر

التقى الفريق الأخضر مع العنابي قبل مباراة اليوم في 39 مباراة سابقة، نجح خلالها المنتخب السعودي في الفوز في 17 مباراة وخسر 7 مرات وتعادلا في 15 مباراة، وكان ماجد عبد الله هو الهداف التاريخي في تاريخ مواجهات الفريقين برصيد 7 أهداف.

يغيب عن مباراة السعودية وقطر اليوم في نصف نهائي خليجي 24، بسام الراوي وسالم الدوسري للإصابة، حيث تعرض الأول للإصابة مع بداية البطولة، وأصيب الثاني في لقاء عمان.