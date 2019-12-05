محمد سليم لاعب حرس الحدود يجرى جراحة الصليبى بنجاح ويبدأ التأهيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى محمد سليم لاعب فريق حرس الحدود جراحة الرباط الصليبى بنجاح فى أحد المستشفيات بالقاهرة عقب اللإصابة التى تعرض لها بتدريبات الفريق ويبدأ اللاعب مرحلة التأهيل خلال الأيام القليلة المقبلة. ومن المقرر أن يغيب محمد سليم عن فريق حرس الحدود لمدة 6 شهور وقام الجهاز الفنى واللاعبين بالاطمئنان عليه ودعمه خلال المرحلة المقبلة . وأنضم محمد سليم صانع العاب حرس الحدود خلال الانتقالات الصيفية الماضية من فريق الملعب التونسى الذى ظهر الموسم الماضى باداء رائع بالدورى التونسى .

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