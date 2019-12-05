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تعرف على منافس الزمالك فى دور الـ16 ببطولة كأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز الزمالك على نظيره الشرقية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ليتأهل إلى دور الـ16 فى المباراة الأولى التى يقودها الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى الجديد للأبيض.

 

يحمل الزمالك لقب كأس مصر من الموسم الماضى، بعدما فاز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة النهائية، ليتوج ببطولة الكأس للمرة الـ27 فى تاريخه.

 

من المقرر، أن يواجه الزمالك فى ثمن نهائى كأس مصر، الفائز من سموحة والعبور، فى المباراة التى ستقام فى الثانية والنصف من ظهر بعد غد الجمعة، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة الكأس.

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