شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافس الزمالك فى دور الـ16 ببطولة كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
يحمل الزمالك لقب كأس مصر من الموسم الماضى، بعدما فاز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة النهائية، ليتوج ببطولة الكأس للمرة الـ27 فى تاريخه.
من المقرر، أن يواجه الزمالك فى ثمن نهائى كأس مصر، الفائز من سموحة والعبور، فى المباراة التى ستقام فى الثانية والنصف من ظهر بعد غد الجمعة، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة الكأس.
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