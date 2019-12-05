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الملاكمة يعلن أسماء اللاعبين المشاركين فى معسكر أذربيجان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

أعلن مسئولو اتحاد الملاكمة برئاسة عبد العزيز غنيم قائمة اللاعبين المشاركين فى معسكر أذربيجان المحدد له الفترة من9 وحتى 23 ديسمبر الجارى .

 

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وتضم قائمة اللاعبين فى المعسكر كلا من ، محمد جلال و صبرى جمال و عمر العوضى و على عمرو و أحمد حسام وعبد الرحمن عرابى ويوسف كرار و أحمد الصاوى و يسرى رزق ومصطفى فهمى .

 

يأتى  دخول المنتخب فى هذا المعسكر فى اطار الاستعداد لبطولة افريقيا المقرر لها فبراير المقبل فى السنغال و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

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