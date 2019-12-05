حصاد الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 4 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 4 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى: ستاد السلام يستضيف جميع مبارياتنا الأهلى: ستاد السلام يستضيف جميع مبارياتنا.. والقاهرة يظهر فى حالة واحدة الزمالك يهزم الشرقية 3 / 1 فى كأس مصر فى أول مهمة لكارتيرون فيديو .. الاتحاد السكندرى يفوز على الحرس بهدف نظيف ويتصدر الدورى محمد كامل: استادات تنفذ مشاريع عملاقة في رؤية الأهلي الاقتصادية ٢٠٤٥ استادات تعلن تحقيق حلم جماهير الأهلى بشأن الاستاد الجديد والمدينة الرياضية Advertisements الأهلى يحصل على 60 مليون جنيه بعد توقيع عقد استاد السلام الأهلي يحصل على نادى بالأقصر لإمداده بمواهب الصعيد الخطيب يطير إلى فرنسا 10 ديسمبر فى رحلة علاجية تستغرق أسبوعين التعادل السلبى يحسم مباراة الإسماعيلى و طنطا بالدورى المصرى المقاولون يهزم الجزيرة المطروحى بهدفين ويتأهل لدور الـ16 لكأس مصر

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