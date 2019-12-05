أخبار الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 4 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 4 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى: ستاد السلام يستضيف جميع مبارياتنا

الأهلى: ستاد السلام يستضيف جميع مبارياتنا.. والقاهرة يظهر فى حالة واحدة

أكد مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي ، أن ستاد السلام سيستضيف جميع مباريات الفريق المحلية والافريقية خلال الفترة المقبلة، بعد الحصول عليه كحق انتفاع لمدة 25 سنة.

الزمالك يهزم الشرقية 3 / 1 فى كأس مصر فى أول مهمة لكارتيرون

تغلب الزمالك على الشرقية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، فى دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر، سجل أهداف الزمالك أشرف بن شرقى "هدفين" وفرجانى ساسى "هدف" بينما سجل محمود عبد الواحد هدف الشرقية الوحيد ليعبر الأبيض إلى دور 16 تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون الذى تولى المهمة اليوم بعد إسناد مهمة تدريب الزمالك له خلفا للصربى ميتشو.

فيديو .. الاتحاد السكندرى يفوز على الحرس بهدف نظيف ويتصدر الدورى تمكن فريق الاتحاد السكندرى من تحقيق الفوز على نظيره حرس الحدود بنتيجة هدف مقابل لا شئ، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب المكس بالاسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الخامسة للدورى الممتاز .

محمد كامل: استادات تنفذ مشاريع عملاقة في رؤية الأهلي الاقتصادية ٢٠٤٥

أكد محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استادات القابضة، أن مشاريعه مع النادي الاهلي ممتدة لمدة ٢٥ عاما، ليس بمشروع واحد ولكن بحزمة مشاريع اقتصادية ضخمة، وبذلك يكون التعامل بين الطرفين مستمر لسنوات طويلة.

استادات تعلن تحقيق حلم جماهير الأهلى بشأن الاستاد الجديد والمدينة الرياضية أعلنت شركة استادات القابضة بالاتفاق مع إدارة النادي الأهلي، تحقيق حلم جماهيره الكبيرة، في ستاد يحمل اسم النادي الأهلي خلال السنوات المقبلة. Advertisements الأهلى يحصل على 60 مليون جنيه بعد توقيع عقد استاد السلام أكدت مصادر مطلعة داخل ادارة النادي الأهلي أن الخزينة الحمراء ستنتعش بمبلغ 60 مليون جنيه بعد توقيع عقد ستادات. الأهلي يحصل على نادى بالأقصر لإمداده بمواهب الصعيد كشفت مصادر مطلعة داخل ادارة النادي الأهلي انه بموجب اتفاق الأهلي مع شركه ستادات سيحصل النادي علي أحد الأندية في الصعيد وبالتحديد في محافظة الأقصر، ليكون مقرا جديدا للنادي. الخطيب يطير إلى فرنسا 10 ديسمبر فى رحلة علاجية تستغرق أسبوعين يطير محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى فرنسا يوم 10 ديسمبر الجاري في رحلة علاجية تستغرق أسبوعين.

التعادل السلبى يحسم مباراة الإسماعيلى و طنطا بالدورى المصرى

انتهت مباراة الإسماعيلى و طنطا بالتعادل السلبى والتى أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة للدورى الممتاز.