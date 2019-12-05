- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 4 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 4 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلى: ستاد السلام يستضيف جميع مبارياتنا
الأهلى: ستاد السلام يستضيف جميع مبارياتنا.. والقاهرة يظهر فى حالة واحدة
أكد مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي ، أن ستاد السلام سيستضيف جميع مباريات الفريق المحلية والافريقية خلال الفترة المقبلة، بعد الحصول عليه كحق انتفاع لمدة 25 سنة.
الزمالك يهزم الشرقية 3 / 1 فى كأس مصر فى أول مهمة لكارتيرون
فيديو .. الاتحاد السكندرى يفوز على الحرس بهدف نظيف ويتصدر الدورى
تمكن فريق الاتحاد السكندرى من تحقيق الفوز على نظيره حرس الحدود بنتيجة هدف مقابل لا شئ، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب المكس بالاسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الخامسة للدورى الممتاز .
محمد كامل: استادات تنفذ مشاريع عملاقة في رؤية الأهلي الاقتصادية ٢٠٤٥
أكد محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استادات القابضة، أن مشاريعه مع النادي الاهلي ممتدة لمدة ٢٥ عاما، ليس بمشروع واحد ولكن بحزمة مشاريع اقتصادية ضخمة، وبذلك يكون التعامل بين الطرفين مستمر لسنوات طويلة.
استادات تعلن تحقيق حلم جماهير الأهلى بشأن الاستاد الجديد والمدينة الرياضية
أعلنت شركة استادات القابضة بالاتفاق مع إدارة النادي الأهلي، تحقيق حلم جماهيره الكبيرة، في ستاد يحمل اسم النادي الأهلي خلال السنوات المقبلة.
الأهلى يحصل على 60 مليون جنيه بعد توقيع عقد استاد السلام
الأهلي يحصل على نادى بالأقصر لإمداده بمواهب الصعيد
الخطيب يطير إلى فرنسا 10 ديسمبر فى رحلة علاجية تستغرق أسبوعين
التعادل السلبى يحسم مباراة الإسماعيلى و طنطا بالدورى المصرى
انتهت مباراة الإسماعيلى و طنطا بالتعادل السلبى والتى أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة للدورى الممتاز.
المقاولون يهزم الجزيرة المطروحى بهدفين ويتأهل لدور الـ16 لكأس مصر
نجح المقاولون العرب فى الفوز على الجزيرة المطروحى بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 4 / 12 / 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.