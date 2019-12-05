7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الاربعاء 4 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 4 / 12 / 2019 فى مقدمتها ، الزمالك يهزم الشرقية 3 / 1 فى كأس مصر فى أول مهمة لكارتيرون الأهلى: ستاد السلام يستضيف جميع مبارياتنا.. والقاهرة يظهر فى حالة واحدة أكد مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي ، أن ستاد السلام سيستضيف جميع مباريات الفريق المحلية والافريقية خلال الفترة المقبلة، بعد الحصول عليه كحق انتفاع لمدة 25 سنة. الزمالك يهزم الشرقية 3 / 1 فى كأس مصر فى أول مهمة لكارتيرون تغلب الزمالك على الشرقية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولى، فى دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر، سجل أهداف الزمالك أشرف بن شرقى "هدفين" وفرجانى ساسى "هدف" بينما سجل محمود عبد الواحد هدف الشرقية الوحيد ليعبر الأبيض إلى دور 16 تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون الذى تولى المهمة اليوم بعد إسناد مهمة تدريب الزمالك له خلفا للصربى ميتشو. فيديو .. الاتحاد السكندرى يفوز على الحرس بهدف نظيف ويتصدر الدورى تمكن فريق الاتحاد السكندرى من تحقيق الفوز على نظيره حرس الحدود بنتيجة هدف مقابل لا شئ، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب المكس بالاسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الخامسة للدورى الممتاز . الأهلى يحصل على 60 مليون جنيه بعد توقيع عقد استاد السلام Advertisements أكدت مصادر مطلعة داخل ادارة النادي الأهلي أن الخزينة الحمراء ستنتعش بمبلغ 60 مليون جنيه بعد توقيع عقد ستادات. الأهلي يحصل على نادى بالأقصر لإمداده بمواهب الصعيد كشفت مصادر مطلعة داخل ادارة النادي الأهلي انه بموجب اتفاق الأهلي مع شركه ستادات سيحصل النادي علي أحد الأندية في الصعيد وبالتحديد في محافظة الأقصر، ليكون مقرا جديدا للنادي. التعادل السلبى يحسم مباراة الإسماعيلى و طنطا بالدورى المصرى انتهت مباراة الإسماعيلى و طنطا بالتعادل السلبى والتى أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة للدورى الممتاز. المقاولون يهزم الجزيرة المطروحى بهدفين ويتأهل لدور الـ16 لكأس مصر نجح المقاولون العرب فى الفوز على الجزيرة المطروحى بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

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